После ночных ударов по энергетике Одесса осталась без света, воды и тепла . В городе не тработает электротранспорт, мобильная связь работает с перебоями, но несмотря на это жизнь не остановилась. Как сообщает корреспондент «Одесской жизни», на Киевском рынке в микрорайоне Таирова работают торговые ряды, есть покупатели, активно продают новогодние елки.

По словам жителей Таирова, в домах нет света и воды, не работают светофоры, однако магазины открыты. Горожане продолжают делать покупки, особенно массово приобретают питьевую воду. Малые котельные во дворах запущены от генераторов, благодаря чему в части домов Киевского района сохраняется отопление.

Большая часть города все еще остается без электроэнергии, водоснабжения и отопления. При этом бюветные комплексы переведены на питание от генераторов. Больницы и другие важные объекты жизнеобеспечения также работают на альтернативных источниках энергии.

На время восстановительных работ в районах организован подвоз технической воды и других необходимых ресурсов. В городе функционируют пункты несокрушимости, где жители могут согреться, зарядить гаджеты и получить помощь.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, восстановительные работы начались сразу после обстрелов. На местах работают представители Минэнерго, МВД, ГСЧС и профильные службы. Одесской областной военной администрации поручено регулярно информировать население о ситуации с электро- и водоснабжением.

«Одесская жизнь» рассказывала про адреса подвоза воды, работу общественного транспорта и пунктів Незламності.