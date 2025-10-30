В центре Одессы закрасили мурал в честь Александра Ройтбурда

Ключевые моменты:

  • В Одессе закрасили арт-объект, посвященный Александру Ройтбурду.
  • Мурал создали местные художники ко дню рождения мастера.
  • Уже через несколько часов часть работы повредили, затем полностью зарисовали.
  • Автор мурала Владимир Умма поделился подробностями и выразил возмущение в Facebook.
  • По его словам, стена была закрашена неаккуратно, хотя рисунок все еще просматривается сквозь краску.

Об этом сообщил один из авторов мурала Владимир Умма.

«Отметили день рождения Александра Ройтбурда небольшой арт-акцией в переулке имени художника. Во время рисования слышали достаточно теплых слов от прохожих, но было и замечание от жителя дома, на котором рисовали: «Я это закрашу». Вечером того же дня часть работ успешно испортили», – написал в Facebook художник.

переулке имени художника местные мастера создали мурал ко дню рождения Ройтбурда

Сейчас стена дома выглядит так:

Уже через несколько часов часть работы повредили, затем полностью зарисовали

«Нормальный хозяин хоть бы немного поштукатурил стену или утеплил ее, а тут видно, что краской просто криво намазали стену, чтобы картинку не видеть, хотя сквозь щели просматривается… Что с вами, люди…?», – вопрошает Владимир Умма.

