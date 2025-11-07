Ушел из жизни одесский художник-нонконформист Виктор Маринюк

Ключевые моменты:

В Одессе на 87-м году жизни умер художник-нонконформист Виктор Маринюк.

Он был одним из основателей одесской школы нонконформистов, создал множество росписей, мозаик и витражей в Одессе и других городах.

О дате прощания с художником пока не сообщается.

О тяжелой и невосполнимой утрате сообщили в Одесском музее современного искусства.

«Виктор Маринюк (10 апреля 1939 – 5 ноября 2025) был последовательным художником, который придерживался своих принципов всю жизнь. Он участвовал в квартирных выставках 1970-х, стал автором ряда росписей, мозаик, витражей в Одессе и других городах.

Сегодня мы чтим его наследие: его искусство – яркое и глубокое – оставляет след в культурном пространстве нашего города»,

– отмечается в музейном некрологе.

Ранее, 24 августа этого года, умер выдающийся одесский художник-график и карикатурист Виктор Джевага.

А в июле Музей современного искусства Одессы сообщил о неожиданной кончине Владимира Наумца – выдающегося украинского художника, чье творчество существенно повлияло на развитие современного искусства.