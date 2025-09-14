Ключевые моменты:

В августе 2024 года улицу 8 Марта в Пересыпском районе Одессы переименовали в улицу Викандера и Ларсена в рамках декоммунизации.

Викандер и Ларсен — шведские предприниматели, которые вместе с Эдуардом Арпсом в 1878 году основали в Одессе завод по производству пробки и линолеума. К 1913 году их предприятие стало одним из крупнейших производителей линолеума в Европе.

Почему район — Пересіпский?

Да, с августа 2024 года есть такая улица в Пересыпском районе города — Викандера и Ларсена. Кстати, а может есть смысл вкратце напомнить, почему район — Пересыпский? Это название — из-за особенностей местности. Пересыпь — это песчанная коса, «ПЕРЕСЫПАВШАЯ» (переграждавшая) выход к морю из Хаджибейского лимана.

Территория города, вообще-то, с простеньким рельефом. Но тем не менее, в топонимы попали и овраги (балки — Водяная, дала название Балковской улице), и спуски (Маринеско, ныне Блажко). Вот и район стал Пересыпским. Кстати, известный Владимир Даль в своем «Толковом словаре» подчеркнул, что термин «Пересыпь» возник именно в Причерноморье.

8 марта: как родился праздник и во что превратился

Далее — о 8 марта.

Немного официоза. История 8 Марта берёт начало в движении за права женщин начала XX века: немецкая социалистка Клара Цеткин в 1910 году предложила учредить Международный женский день как символ борьбы за равноправие, а дата 8 марта стала символом, связанным с демонстрацией работниц текстильной промышленности в Нью-Йорке в 1908 году и последующими митингами.

Изначально праздник носил политический характер, дамы требовали улучшения условий труда, сокращения рабочего дня и избирательного права. Но в современном мире эта дата получила более широкое значение, а в 1977 году ООН предложила государствам отмечать её как День прав женщин.

В советское время 8 марта стало ассоциироваться просто с весной и женственностью. Сейчас в Украине, в соответствии с законом о декоммунизации, эта дата аннулирована. Что ж, как говорили в Древнем Риме,»Дура лекс, сед лекс» (Закон суров, но это закон).

Закончил официоз, далее — немного «отсебятины». За свою «взрослую» жизнь я побывал в четырех коллективах. Первый год после школы — слесарем на судостроительном заводе, потом 5 лет в Институте связи, потом 20 лет на телерадиопередающем центре, потом 25 лет — в редакции херсонской газеты.

Ни в одном из этих коллективов 8 марта ни на йоту не ассоциировалось ни с какой идеологией, да и вряд ли кто-то знал, что была такая немецкая Клара (знали только ту, из скороговорки, у которой некий Карл спионерил кораллы).

Это был прекрасный повод поздравить женщин — коллег, маму, дочку, сестру, жену, конечно же. Ну и потом… Кстати, был в те годы совершенно дурацкий, неправильный, не из жизни, вредительский анекдот.

Получила бригада мужиков премию за февраль и раздумывают, как её с умом потратить. Поступило предложение монетку бросить: если «орел» выпадет — по пивасику массировано ударить, если решка — водочкой побаловать организмы. А вот если монета на ребро станет — женам цветы на 8 марта купить.

Это гнусная инсинуация — не было такого: дарили цветы, а потом начиналось застолье. Долгожданное! Не политизированное! В разных коллективах — по-разному. На заводе у нас был спирт для протирки контактов, тогда еще чистый выдавали, не денатурат.

В институтские одесские годы — «сухарик» пили: одесских, херсонских, молдавских вин море было, дешево и сердито.

В связистский период «бескорыстная дружба мужская» связывала нас с расположенной через дорогу Херсонской кондитерской фабрикой. В обмен на нашу братскую помощь в ремонте телевизоров, к 8 Марта нас угощали глыбами шоколада с кулак размером и конфетным спиртом, который, вероятно, не полностью доходил до коробок с «пьяной вишней».

В редакции газеты именно на 8 марта международный скандал случился. Это была где-то середина мутных 1990-х, ларьки по всему городу, равно как и по всей стране, были заполнены «бухлом» с импортными этикетками, и всё это — «из лучших унитазов Парижа».

У нас на застолье, помимо прочего, был флакон, считалось, что там уважаемый во всем мире греческий коньяк «Метакса». Один из наших журналистов присосался к этому флакону и каждый раз, опрокидывая рюмашку, говорил:»Эх, хорошо пошла. Обещала назад вернуться!»

Ну оно и вернулось… «Поплохело» ему изрядно, причем, не от количества (боец он был, да и «закусь» была отменная), а от «какчества», как Райкин говорил. В следующем номере вышла его гневная статья с наездом на отраву под видом «Метаксы», а через пару недель в редакционной почте появилось письмо от Посла Греческой республики в Украине господина, как сейчас помню, Василиоса Патсикакиса.

Посольство, судя по обратному адресу на конверте, тогда еще в какой-то киевской гостинице ютилось. Так вот, этот самый Патсикакис за оскорбление «Метаксы» раздолбал нашу газету, как бог черепаху.

Шутки в сторону, оскорбление братской державы: Греция признала Украину 31 августа 1991 года, в числе первых, после провозглашения Независимости 24 августа. Извиняться доверено было мне. И я сумел в следующей публикации убедить Посла, что, при всем уважении к бренду, на то время у нас самый безопасный напиток, увы, был не «Метакса», а наш украинский 50-градусный «Самжэнэ».

Поверил, видать, раз Греция на нас войной не пошла… Такое вот было аполитичное 8 Марта… В принципе жаль, что его отменили, ну да ладно. И разве нужна специальная дата для того, чтобы подумать: ё-моё, а чего я так давно свою (Лизавету, Катю, Свету, Вику….) цветами не радовал?

Что сделали промышленники Викандер и Ларсен для Одессы

А теперь плавно перейдем к нынешнему названию этой одесской улицы — Викандера и Ларсена. Плавность обеспечит тот факт, что эти шведские предприниматели специализировались на производстве пробок, без которых, и это бесспорно, ни одна приличная бутылка вина не обходится. А еще они линолеум производили.

Пробковое производство появилось в Одессе еще в 1878 году с легкой руки предпринимателя Эдуарда Арпса, основавшего завод на склоне Водяной балки.Позже к его бизнесу присоединились предприниматели Яльм и Карл-Август Викандеры, а также шведский бизнесмен Ларсен, основавшие специализировавшийся на производстве пробки и линолеума холдинг «Викандер и Ларсен».

К 1913 году их предприятие стало одним из крупнейших производителей линолеума в Европе! Даже собственная железнодорожная ветка вдоль Балтской дороги имелась! В годы Первой мировой войны предприятие понесло ощутимые потери: прекратились поставки сырья (в частности, коры пробкового дуба) из-за рубежа, да и разрушены были заводские цеха.

В 1918 году Викандер уехал от греха подальше за границу, а завод был национализирован в 1921 году. В 1925-м завод, реанимировав, переименовали в «Большевик», со временем он лидировал в СССР по изготовлению линолеума. К 2004 году его благополучно…угробили. Зато хотя бы память о его создателях сейчас реанимировали.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса