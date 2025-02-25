По его замыслу, на фоне живописной украинской природы, вечных украинских символов, маленькой девочки в национальных одеждах и панорамы истерзанного врагами города появится мужественный воин-защитник. Рядом с панно, вместо перечня выпускников-медалистов, как было в советское время, планируют разместить портреты земляков, погибших, защищая родную землю.

Как художник стал предпринимателем

В детстве Толя зачитывался историческими книгами и лучше всех рисовал стенгазеты в школе. В армии оформлял всем дембельские альбомы, а из-за споров с непутевым замполитом солдат в конце службы чуть не попал на целину возить зерно.

После армии Анатолий поступил в художественное училище имени Грекова в Одессе. Двадцатилетний, веселого и искреннего нрава парень сразу стал душой группы. Чуть ли не с первого курса подрабатывал с друзьями, оформляя колхозные парткабинеты, конторы и другие помещения на Одесщине и Херсонщине, мастерски рисовал вывески.

После завершения «грековки» по распределению попал работать в Любашевский район. Сначала возглавлял художественную школу в Троицком, где когда-то творил выдающийся мастер декоративной росписи Ростислав Палецкий. Впоследствии был директором в Любашевской художественной школе, дав путевку в жизнь многим юным художникам.

В 90-е, чтобы заработать средства на строительство собственного дома, Анатолий Коваленко брался за любую работу. Даже ездил на Кавказ торговать кашкой грецкого ореха. Товар возил на своем «жигулике». Как-то по дороге по горному перевалу чуть не попал со спутниками под снежную лавину. Также с риском для жизни ему пришлось преодолевать блокпосты на пути в Грузию в период грузино-абхазского военного конфликта (1992-1993 годы).

Окончательную точку в педагогический карьере художника, который еще успел закончить профессиональный вуз, поставил сплошной дефицит, побудив Анатолия Коваленко переквалифицироваться в предпринимателя. С тех пор они с женой торгуют одеждой и обувью и даже смогли построить собственный магазин.

Иногда художник брался за кисть, но, как тот сапожник без сапог, не имеет в доме ни одной собственной картины — все раздаривал друзьям.

Лица героев войны для патриотического воспитания

Сейчас Анатолий Коваленко наводит порядок в помещении, чтобы с весны снова серьезно заняться творчеством и со временем устроить небольшую персональную выставку картин вместе со студенческими работами, которые пылятся в папках.

Правда, мастер никогда не прекращал рисовать. Он частенько с творческой выдумкой изготовляет вывески для магазинов, заведений быта, адресные таблички на дома. А своему другу, ветерану афганской войны Виктору Витренко, в его офисе расписал стену панно в национальном стиле. Теперь вдохновенно трудится в лицее. Обещает помочь с обновлением мозаичного панно «Любашевская мадонна», о судьбе которого издание «Одесская жизнь» недавно писало.

Художник говорит, что наравне со школьными краеведческим музеем и литературной горницей его художественная инсталляция также будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, вдохновлять любить родной край.

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