Ключевые моменты:

В ночь на 13 декабря РФ атаковала Одессу и область ракетами, включая «Калибры» и, вероятно, баллистику.

Под удар попали энергетические объекты региона.

Без электричества остались 85–90% потребителей в Одессе и области.

В части районов отсутствуют вода и отопление.

Официальной информации о сроках восстановления электроснабжения пока нет.

Напомним, после нескольких волн атаки «шахедами» в Одессе и области снова был дан сигнал тревоги – на этот раз из-за ракетной опасности. Сообщалось о выводе в Черное море российского ракетоносителя и пуске не менее восьми крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Позже добавилась и угроза применения врагом баллистики. И около 1:30 в Одессе прозвучала серия мощных взрывов, после которых большая часть горожан остались без света, воды и частично – отопления.

«85-90% потребителей по области без света… Под ударом энергетика», – пишут мониторинговые каналы.

Также сообщается о сильном пожаре на месте одного из «прилетов».

Официальная информация о последствиях и прогнозы по срокам восстановления электроснабжения, по всей вероятности, станут известны только к утру.

«По светам пока прогнозов не будет – нет пока целой картины по последствиям. С утра будет понятней», – «успокоил» потребителей небезызвестный «Николаевский Ванёк».

Но судя по проведенным Телеграм-каналами опросам, ситуация с энергетикой на данный момент печальная – без света остаются 95% опрошенных одесситов.

В 02:09 был дан отбой тревоги. И остается лишь пожелать «Спокойной ночи» (насколько это сейчас возможно).

Напомним, днем 12 декабря РФ нанесла ракетные удары по портам Одессы и Черноморска. В результате в одесском порту был ранен работник частной компании и поврежден контейнерный перегрузчик.

В порту Черноморска после удара загорелся турецкий паром, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что накануне в Одесской области после российских обстрелов пострадала уже 20-я электроподстанция.