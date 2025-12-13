Ключевые моменты:
- В ночь на 13 декабря РФ атаковала Одессу и область ракетами, включая «Калибры» и, вероятно, баллистику.
- Под удар попали энергетические объекты региона.
- Без электричества остались 85–90% потребителей в Одессе и области.
- В части районов отсутствуют вода и отопление.
- Официальной информации о сроках восстановления электроснабжения пока нет.
Напомним, после нескольких волн атаки «шахедами» в Одессе и области снова был дан сигнал тревоги – на этот раз из-за ракетной опасности. Сообщалось о выводе в Черное море российского ракетоносителя и пуске не менее восьми крылатых ракет морского базирования «Калибр».
Позже добавилась и угроза применения врагом баллистики. И около 1:30 в Одессе прозвучала серия мощных взрывов, после которых большая часть горожан остались без света, воды и частично – отопления.
«85-90% потребителей по области без света… Под ударом энергетика», – пишут мониторинговые каналы.
Также сообщается о сильном пожаре на месте одного из «прилетов».
Официальная информация о последствиях и прогнозы по срокам восстановления электроснабжения, по всей вероятности, станут известны только к утру.
«По светам пока прогнозов не будет – нет пока целой картины по последствиям. С утра будет понятней», – «успокоил» потребителей небезызвестный «Николаевский Ванёк».
Но судя по проведенным Телеграм-каналами опросам, ситуация с энергетикой на данный момент печальная – без света остаются 95% опрошенных одесситов.
В 02:09 был дан отбой тревоги. И остается лишь пожелать «Спокойной ночи» (насколько это сейчас возможно).
Напомним, днем 12 декабря РФ нанесла ракетные удары по портам Одессы и Черноморска. В результате в одесском порту был ранен работник частной компании и поврежден контейнерный перегрузчик.
В порту Черноморска после удара загорелся турецкий паром, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что накануне в Одесской области после российских обстрелов пострадала уже 20-я электроподстанция.