Ключевые моменты:

ВСУ нанесли удары по Киришскому НПЗ, химзаводу и узлу ЧФ в оккупированном Севастополе;

Враг атаковал Украины ракетой и десятками дронов – ПВО сбила большую часть воздушных целей;

Купянск под контролем ВСУ, идут контрдиверсионные действия;

Российские войска потеряли 880 человек личного состава, а также значительное количество техники.

ВСУ атаковали НПЗ в России и важный объект в Севастополе

По официальной информации Генштаба ВСУ, в ночь на 14 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области РФ.

На НПЗ были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Киришский НПЗ «Киришинефтеоргсинтез»– один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Этот объект производит около 80 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, дизель, авиационное топливо и т.п. и задействован для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

«Силы обороны Украины системно ведут работу, направленную на ослабление военно-экономических возможностей государства-агрессора, в частности, по обеспечению оккупационных войск горючим, вооружением и боеприпасами», – отмечают в Генштабе ВСУ.

Также украинские дроны устроили «бавовну» и в Пермском крае России – там под удар попал химзавод АО «Метафракс Кемикалс».

Предприятие является одним из крупнейших производителей метанола и его производных в рф и Европе. Метанол в свою очередь задействован в производстве топлива, пластика, удобрений, синтетических смол, формалина и других компонентов.

Помимо этого, на днях подразделения Военно-Морских Сил ВСУ поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, во временно оккупированном Крыму.

Этот коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ, сообщает ВМС ВС Украины.

Итоги ночного воздушного боя: враг потерял полсотни беспилотников

Как сообщили сегодня утром в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 14 сентября 2025 года российские террористы атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 58 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed, Гербера, а также беспилотниками других типов.

Силами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БпЛА на трех локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

А по данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 14 сентября 2025 года противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено пять ударных беспилотников типа «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов.

В течение прошедшего дня, 13 сентября, уничтожен один разведывательный и два ударных вражеских дрона.

По Херсонской области враг нанес авиаудару с применением КАБов.

Ситуация в Купянске под контролем ВСУ

Как сообщает Генштаб, в целом за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один важный объект противника.

Также военные прокомментировали ситуацию в городе Купянске на Харьковщине, где накануне россияне провели очередную операцию «Труба».

«Ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем Вооруженных сил Украины. В то же время, враг продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска.

Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под огневым контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет прямо в город», – отмечают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, военные подчеркивают: в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нити из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем сил обороны.

В самом городе проводится контрдиверсионная операция, а вокруг города – поисково-ударные действия.

«С начала операции, через две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 – безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах населенных пунктов Радьковка и Голубовка, наши воины обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города – еще 128.

Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и свидетельствуя, что будут использованы против оккупантов», – добавили украинские военные.

Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 880 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 42 артиллерийских системы, одну реактивную систему залпового огня, 261 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

