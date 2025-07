Ключевые моменты:

Краски для художника привозили моряки;

Вместо «стенки» – картины в три ряда;

О городе люди узнают из картин;

Настоящая домашняя галерея;

Тепло и свет папиных картин;

Вспомните свою мечту – и отправляйтесь за ней.

Для экспозиции полотен шкипера понадобился большой зал морвокзала – работал портовик с размахом. Иван Великодний всегда увлекался классиками живописи и пытался делать копии картин.

Копии делал по репродукциям из журналов. Расчерчивал их на квадратные сантиметры – и каждый изображал на большом полотне. А поскольку репродукции из советских журналов были некачественными, и полотна существенно отличались от оригиналов.

Но шкипер не расстраивался, а еще больше старался. Краски, которые он заказывал большими партиями, ему привозили моряки. В семье до сих пор остался целый чемодан тюбиков – не успел Иван Великодний все использовать.

Сотрудник порта никогда не позиционировал себя художником, не претендовал на популярность, не делал выставок. Хотя свои картины нередко дарил родственникам и друзьям, а на своем предприятии рисовал плакаты по охране труда.

Вместо «стенки» – картины в три ряда

– Представляете, что папа ни разу в жизни не был в музее, – рассказывает его дочь Олеся Еременко. – У него не было времени. Работал в порту по сменам, помогал жителям города с ремонтными работами. А еще всегда было много живности – у нас были свиньи, куры, индюки, кролики и даже нутрии. Ведь папа родом из Сумской области, его родители были богатыми крестьянами – две коровы, лошадь, десять свиней и сто уток. Он так рос, он не представлял жизни без хозяйства. Поэтому за кисти он мог браться только зимними вечерами.

– Помню, отец три месяца работал над большим полотном, оставалось немного, – вспоминает эпизод из детства Олеся. – Как-то вышел из комнаты, а я, пятилетний ребенок, решила работу закончить: взяла кисточки – и пошла размахивать по полотну. Реакция отца была неожиданной, он только усмехнулся и сказал: «А может, наша Олеся станет знаменитой художницей?». У нас дома картины висели в три ряда. Помню, мама мечтала о мебели-стене, которая была модной по тем временам. Но куда ее поставить, если всюду картины?

Экспозиция работ шкипера, не представляющих художественной ценности, но поражающих масштабом проделанной работы, вызвала у жителей Рени большой интерес. Организаторы выставки – сотрудники областного центра национальных культур в городе Рени – призвали задуматься о судьбе и творчестве Ивана Великодного, который рисовал просто для души. Потому что творчество особенно актуально сейчас, ведь во время войны оно может стать настоящей арт-терапией.

Мы решили выяснить, есть ли настоящие картины в домах жителей Рени? И услышали несколько интересных историй.

О городе люди узнают из картин

Лариса Сербинова:

— У меня есть несколько этюдов Анны Узун. Она делала эти рисунки как составляющие больших работ, когда была студенткой и выполняла задания преподавателей. Эти этюды Анна подарила моему сыну, и они для меня очень дороги.

Представьте: жила девочка в селе Долинское, что недалеко от Рени. И была у нее мечта – стать художницей. Родители – деревенские люди – поддержали дочь, и она начала учиться: училище, академия.

Семь лет назад в Ренийском музее прошла выставка Анны Узун – мы увидели ее замечательные работы.

Знаю, что позже Анна уехала в Германию, но не убирать, не мыть посуду, как многие украинцы, – наша художница работает по специальности. И я испытываю такую большую гордость за эту талантливую девушку, мою землячку!

Я всегда рада за ренийцев, которые делают свои выставки, презентации в других городах, ведь по ним люди судят о городе Рени, который, возможно, никогда в жизни не увидят.

Держу в руках этюды Анны Узун – и вижу ее великой мастерицей, которую, возможно, со временем будет знать весь мир.

Настоящая домашняя галерея

Галина Маратаева:

– У меня дома много картин. Это семейные портреты, которые написала Тамара Кавун, – жители Рени помнят эту талантливую художницу и мастера декоративно-прикладного искусства. Особенно дорог моему сердцу портрет родителей.

Также у меня дома есть работы ренийского художника Александра Кокалко. А еще больше его картин я подарила своим родственникам. Причем это всегда был один и тот же сюжет – вход в наш двор в виде арки из красного кирпича, это память о старом городе, его архитектурной изюминке.

Когда я заказывала очередную такую картину, Александр смеялся: «Да сколько же у вас родственников?». Но каждый раз он вкладывал в работу что-нибудь новое от себя. Знаю, что эти картины, уехавшие очень далеко от Рени, согревают сердца моих родных людей.

А мне лично еще дорог пейзаж близ Хисорака в Узбекистане, поселка на фоне Тянь-Шанских гор – это родина моего отца. Этот пейзаж написал для меня также местный художник Александр Кокалко.

Тепло и свет папиных картин

Валентина Дьяченко:

– Дома у нас хранятся картины отца – Бориса Захаровича Арнаута. Он всю жизнь работал учителем в школе, преподавал географию и биологию. В теплое время года все свободное время проводил на приусадебном участке – любил работать на земле. А зимними вечерами садился писать картины. С тех пор как себя помню, я помню папу с кистями в руках. Обычно он писал пейзажи, передающие красоту природы. Они были разные – и степи, и горы.

Знаю, что родственники и друзья, если приглашали родителей на день рождения, всегда ждали картину в подарок. И отец часто от души дарил свои работы.

С тех пор прошло много лет, а работы папы до сих пор согревают нас своим теплом и светом. Мы очень трепетно относимся к ним.

Вспомните свою мечту – и отправляйтесь за ней

Учительница математики Елена Бахарева рассказала, что в ее доме немало картин – в большинстве своем это собственные работы.

Педагог занялась живописью, когда достигла пенсионного возраста. Дети, посещавшие студию изобразительного искусства, были просто в шоке, когда увидели в классе за мольбертом свою учительницу математики.

Через три года состоялась первая персональная выставка Елены Бахаревой – за это время она сделала большие успехи.

На открытии экспозиции, удивившей всех горожан, Елена Витальевна сказала:

– В течение жизни мы всегда куда-то торопимся. Растим детей, работаем – а жизнь пролетает. Мы забываем, о чем мечтали. Возможно, на моем примере вы поймете, что никогда не поздно начать.

Педагог поблагодарила преподавателя класса изобразительного искусства Александра Халова, который поверил в нее, помогал и учил. Поблагодарила ренийского художника Сергея Костова за ценные советы и поддержку, Александра Кокалко, который приглашал вместе работать на пленэрах и делился опытом. А еще Елену Бахареву поддержала семья. Особенно было трогательно, когда работами восторгались внуки.

– Никогда не поздно вспомнить, о чем вы мечтали в жизни, – писать стихи, рисовать, вышивать, петь или танцевать, – говорит Елена Бахарева. – Начните путь к цели – и увидите, сколь много вы можете.

Алексей Стадников, заместитель городского головы Ренийской громады:

– Я не знал лично Ивана Великодного, но, полагаю, это был смелый человек – он решился «соревноваться» с Рубенсом, Леонардо да Винчи, Ван Дейком и другими художниками мирового уровня.

Марина Мунтян, директор областного центра национальных культур в городе Рени:

– Мы надеемся, что эта выставка вдохновит жителей нашей громады на творческую деятельность.

Антонина Бондарева, Ольга Магазинская

Материал создан при содействии Международного Фонда Страхования Журналистов от Ассоциации «Независимых Региональных Издателей Украины», составляющей программы поддержки Voices of Ukraine, которую координирует European Centre for Press and Media Freedom. Voices of Ukraine реализуется в рамках Инициативы Hannah-Arendt-Initiative и финансируется German Federal Foreign Office.

Программа не влияет на редакционную политику, а этот материал содержит исключительно взгляды и информацию, полученную редакцией.