Семена, цветы и камни

Светлана Нани — художница и учительница изобразительного искусства из поселка Слободка на Кодымщине, которая уже много лет сотрудничает с Одесским историко-краеведческим музеем. Эта работа уже стала традицией.

Свои картины мастерица создает без кисти и красок. Творческим материалом становятся зерна фасоли, ржи, чечевицы, пшеницы, льна, горчицы, рапса, дыни, кунжута, мака, красного перца, проса, розмарина и т.д., а также песок и камни. Она работает в стилях иконопись, живопись, витражная роспись, керамика, Петриковская роспись, лозоплетение, флоромозаика, графика, макраме, восточное искусство ошибана — создание картин из засушенных под прессом растений и злаков.

Десятки килограммов зерен на самое большое полотно

Любители искусства уже имели возможность наслаждаться ее пейзажами, портретами, композициями из природного и декоративного материалов. Особенно очаровывали зрителей произведения из зерен.

Ее полотна, изготовленные из около двадцати видов разных семян, поражают. В произведениях Светланы преобладает религиозная тематика, как и в работах ее учителя.

Например, «Святая Троица» размером 244 на 125 сантиметров на сегодня считается самым большим художественным произведением, изготовленным из семян, что было засвидетельствовано Национальным реестром рекордов как «Самая большая картина из семян». Это произведение художница творила восемь месяцев и на него ушло десятки килограммов зерен.

Флористы как ювелиры

Светлана начинала свой творческий путь с флоромозаики. Это художественное течение стало господствующим в ее творчестве благодаря ее учителю и наставнику Петру Козловскому — известному художнику. Глубоко верующий человек, он первым создал иконостас в технике флоромозаики для храма Дмитрия Солунского, что в его родном селе Сербы.

— Перед тем, как собираю цветы или готовлю семена для работы, читаю молитвы, благодарю травы за то, что помогают мне творить. Любой труд должен иметь Божье благословение, — делится мастерица.

Флоромозаика — кропотливая работа. Ведь нужно подобрать тысячи зерен и посадить каждое из них на свое место. Поэтому недаром флористов приравнивают к ювелирам.

Кофе — это не только напиток

Сегодня художницу увлекла кофейная живопись.

— Ароматный кофе — это не только любимый напиток, но и современный живописный материал. Монохромная живопись максимально напоминает работу акварелью. В качестве основы мы используем акварельную бумагу, — делится художница, — Кофе можно рисовать все: от натюрморта до портретов и пейзажей, и это под силу каждому.

Попробовав однажды кофейную живопись, вы уже не сможете просто пить кофе, не рисуя им.

Собираются, чтобы поколдовать от души

В творческой мастерской Одесского историко-краеведческого музея всегда людно и уютно. Ведь традиционно каждую субботу здесь собираются взрослые и дети, чтобы поколдовать.

Два года назад на музейные мастер-классы начали приходить люди, судьбу которых кардинально изменила большая война, — вынужденные переселенцы из самых горячих регионов нашей страны. Вместе с наставницей Светланой Нани семьи, временно перемещенные из Мариуполя, Херсонщины, Николаева, учатся рисовать.

Здесь, в атмосфере тепла и творчества, они проходят своеобразную терапию живописью.

Эмоциональный контакт через пейзажи на кленовых листочках

Также Светлана работает с группой детей с особыми образовательными потребностями. Здесь они все вместе творят в самой популярной технике — живопись кофе, пишут пейзажи на кленовых листочках и деревянных срубах, картины религиозной тематики. Изображение Христа, Богородицы, ликов святых — это своеобразное приглашение художницы к общей молитве за Украину, за победу над врагом.

— Светлана, как вам удается привлекать к творчеству детей с особыми образовательными потребностями?

— Никаких секретов нет. Просто эмоциональный контакт с детьми, изменение видов деятельности и тесное сотрудничество с родителями — именно это дает положительный результат и массу приятных эмоций. Кстати, дети очень талантливые, ходят на мастер-классы уже второй год. Творчество их вдохновляет, — рассказывает Светлана Нани.

Кроме того, художница помогает военным, расписывая гильзы, которые с успехом продаются на аукционах для нужд украинской армии.

Справка «ОЖ»

Дипломантка премии «Творческая молодежь Одесской области-2019» в номинации «Художник года» в 2019-м и 2020 годах.

Победительница премии «Творческая молодежь Одесской области-2020» в номинации «Handmade мастер года».

Установила национальные рекорды Украины «Самая большая картина из семян» (2019 год) и «Самая большая коллекция авторских картин из природного материала» (2021 год).

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