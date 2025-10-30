Ключевые моменты

Ирина Борбела из Борсуков руководит сельским клубом и этнографическим музеем.

В ее хозяйстве — 20 животных: от коз до собак и котов.

Музей создан в старинной хате, которая сама стала главным экспонатом.

Женщина организует мастер-классы, возрождает ткачество и сохраняет легенды села.

Ее энергии хватает и на песни, и на заботу о родном крае.

Диплом зоотехника и переезд в Борсуки

Ирина Борбела родилась и выросла в селе Кринички на Балтщине. Воспитывалась в большой семье, у нее было еще три сестры. Поэтому она поспешила получить профессию, чтобы встать «на ноги».

После восьмилетки закончила зоо-ветеринарный техникум в Николаевской области, где получила специальность зоотехника. Почему пошла учиться на зоотехника? Потому что очень любит живность — как, наверное, и каждый сельский человек. К тому же зоотехник в селе всегда был уважаемым специалистом.

Получив диплом, Ирина направилась в Балтское районное управление сельского хозяйства.

— Дайте работу зоотехника, — обратилась она с порога к начальнику управления Николаю Кадаеву.

Как раз тогда в колхозе села Борсуки требовался специалист.

— За мной приехал тогдашний глава сельхозтоварищества Борис Меланич, — рассказывает женщина. — Все случилось так быстро, что я удивилась и вместе с тем порадовалась: наконец-то буду зарабатывать сама и помогать родителям. Так я из Криничек в 1995 году переехала в Борсуки.

Забот хватало. Но женщина-зоотехник умело следила за тем, чтобы в хозяйстве было достаточно кормов, чтобы у скота были силос и комбикорма, чтобы в коровниках было чисто, а коровы имели сухую и теплую подстилку.

В то время она встретила свою любовь. Сегодня у них с Александром двое взрослых детей — дочь Наталья и сын Александр, а еще есть зять Александр.

Из декрета — в искусство

Когда из села по семейным обстоятельствам должна была уехать тогдашняя директор клуба, она предложила именно Ирине занять ее должность.

В то время Ирина — молодая мама — должна была выйти из декретного отпуска, но колхозы уже начали сдавать позиции. Многие ставки сократили, в том числе и должность зоотехника. По сути, ей было некуда выходить на работу. Попробовав себя еще в нескольких профессиях, Ирина сделала выбор в пользу искусства.

1 ноября исполнилось девятнадцать лет, как Ирина Борбела сменила зоотехнику на культуру.

О жизни сельского клуба в Борсуках во время войны

Как говорит Ирина, она приняла хорошее культурное наследие села. И здесь тоже почувствовала поддержку многих людей, которые участвовали во всех творческих мероприятиях сельского клуба и в общих сельских делах.

В частности, Марии Задоянчук, которая была директором школы и исполняла роль художественного руководителя в клубе: она мастерски играет на аккордеоне и до недавнего времени разучивала народные песни с коллективом «Червона калина».

А также мастерицы петриковской росписи Татьяны Борбелы, известной на весь район кулинарки Людмилы Стефурак, директора библиотеки Валентины Кищук и многих других.

Особую сплоченность сельской громады показало полномасштабное вторжение России в Украину.

— Наша громада стала настоящей волонтерской командой. Мы печем, варим, жарим, делаем тушенку и консервы, готовим вкусности. Всем селом участвуем в благотворительных ярмарках и творческих мероприятиях на Балтщине и по всему Подольскому району. Помогаем односельчанам и воинам, которые защищают нашу волю, — говорит Ирина Борбела.

В клубе действует очаг волонтерского движения «Берегиня». Более сотни маскировочных сетей сплетено для фронта жителями села.

— Много молодежи уехало из села еще когда началась пандемия ковида. Еще больше отправилось в другие страны во время большой войны, — говорит Ирина. — Однако те, кто остались, стараются за двоих. В селе как на ладони: виден каждый, и все знают, чем кто живет.

Вместе и плуг тащить легче



Самодеятельные артисты уверены, что боевому фронту должен помогать творческий фронт.

— Война и пандемия подорвали психику многих. Поэтому одна из наших основных задач — поддержка воинов и создание возможностей для развития талантов. Это заинтересовывает людей и дает им почувствовать свою нужность, помогает снизить уровень стресса и справляться с вызовами судьбы.

Школы в селе сейчас нет, но дети и люди постарше приходят в музей и клуб.

— Нашим детям интересно в клубе. Директор организует мастер-классы, на которых наши мастерицы учат детей своему ремеслу: рисовать, вышивать, готовить, петь, танцевать, — рассказывают жители Борсуков.

Одновременно Ирина организует увлекательные путешествия родным краем. Во время экскурсий рассказывает о легендах села, знаковых местах и исторических событиях. Эти рассказы увлекают не только детей, но и взрослых, которые охотно путешествуют вместе с ними.

Главный экспонат музея — сама хата

«Одесская жизнь» уже рассказывала об этнографическом музее села Борсуки. Сегодня расскажем историю его появления.

Человеком, который рекомендовал Ирину Борбелу на эту должность, была жительница села Людмила Стефурак. Именно она, вернувшись через несколько месяцев в село, взялась помогать Ирине в создании этнографического музея, основанного на базе старинной сельской хаты, которая уже сама является главным музейным экспонатом.

— Много помог знаниями и пониманием музейного дела директор Балтского исторического музея Петр Ткач. Он научил меня всем основам музейной работы: исследованию, сохранению, экспонированию и просветительской деятельности, — рассказывает женщина.

Теперь этот музей известен далеко за пределами района.

— Хата принадлежала Марии и Фанатию Меланычам, передавалась по наследству, а со временем опустела. Жители села решили превратить старинное строение в музей, — рассказывает Ирина Борбела.

Сейчас здесь проходят разные мероприятия: экскурсии, мастер-классы по петриковской росписи, вышивке и приготовлению традиционных украинских блюд, популяризируются традиции, обряды и обычаи села, Подольщины и многие другие значимые события.

Возродить ткацкое ремесло, чтобы научить других

В сокровищнице края хранится около 500 экспонатов, среди которых есть ткацкий станок.

— У меня есть задумка возродить ткацкое ремесло. А почему бы и нет? Станок есть. В рабочем состоянии. Хочу вернуть его к жизни. В селе все когда-то были ткачихами. Я тоже дома ткала половики. Думаю, что найдутся еще женщины, которые знают ткачество. Научим старших детей. И будем делать дорожки для воинов, на аукционы, на продажу. Сейчас в стране все средства идут на защиту. На музеи финансирования не хватает. А музейное дело нужно развивать, — делится мыслями Ирина Борбела.

Как же этой хрупкой женщине удается так много?

Она успевает петь, танцевать, заниматься культурно-просветительской деятельностью. И при этом у нее семья, она содержит корову, девять коз, четырех собак, шесть котов. Кстати, у всей живности есть имена: корова Марта, козы Бильоха, Марфуша, Рогатая, Белка, Марта, Старая, Шута, Анжела, Клапоуха, собаки Чапик, Кус-кус, Пальма, Альфа, коты Мурчик, Васька, Чук и Гек, Алиска, Гришка и Ларцик.

— Я очень благодарна своему мужу за понимание, помощь и поддержку. Вся домашняя и хозяйственная работа — на мужских плечах. Он понимает, что я живу работой. Мой дядя когда-то работал заведующим клубом, мама пела, мы все пели. Вся семья музыкальная. И сейчас поем, когда собираемся вместе, — рассказывает женщина.

Ирина Борбела записывает со слов старожилов историю села, старые названия улиц, кто жил в селе и какие развивались ремесла, кто копал колодцы и их истории. Ищет легенды о селе Борсуки и интересные истории, рецепты традиционных блюд, записывает на видео старинные украинские народные песни, колядки и щедривки, обряды, обычаи. А еще — исследует Чумацкий путь, который, надеется, приведет путешественников в их край, заинтересует краеведов и станет толчком к возрождению села.

