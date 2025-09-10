Ключевые моменты

Загнитковская группа «Витоки» на фестивале в Киеве показала старинные игры, танцы и песни вместе со старейшей участницей (85 лет) и самой молодой (9 лет).

Духовой оркестр загнитковских ребят под клейзмерскую музыку заставил танцевать всех гостей фестиваля.

Загнитковские хозяйки угостили голубцами из свекольных листьев, капусняком и вертутами.

Представительница ЮНЕСКО назвала любителей из села самым колоритным коллективом фестиваля.

Фестиваль стал предвестником празднования Международных дней нематериального культурного наследия 2025 года. Эти дни были официально провозглашены в ноябре 2023 года на сорок второй сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Изюминкой делегации Одесской области стали любители из села Загнитков. Народный фольклорно-аутентичный ансамбль «Витоки» вместе с прабабушками показал старинные народные детские игры, унаследованные от предков. Кстати, самой старшей участнице загнетковских любителей уже исполнилось 85 лет, а самой младшей – всего девять.

Кроме того, в сундуке нематериального культурного наследия села есть и старинные танцы и песни старого Загниткова.

Клейзмерской музыкой увлекли участников и гостей фестиваля мальчики – участники духового оркестра – воспитанники группы «Витоки». Под их музыку танцевали все участники фестиваля.

Фрейлики загнитковских музыкантов настолько понравились людям, что одна из женщин – участниц фестиваля – подарила всему духовому оркестру шляпы из рогозы, которые приобрела у мастеров из Винницкой области. Кстати, одна такая шляпа стоит одну тысячу гривен.

В течение двух фестивальных дней было представлено более тридцати элементов нематериального культурного наследия из разных регионов Украины, среди которых и загнитковские голубцы. На этот раз голубцы готовились из свекольных листьев и мать-и-мачехи.

Гости смогли попробовать и традиционный загнитковский капусняк, вертуты и хлеб.

Представительница ЮНЕСКО назвала мастеров сцены села Загниткова самым колоритным коллективом, представленным на фестивале.

Организаторы фестиваля – Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, Центр развития «Демократия через культуру».