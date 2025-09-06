Ключевые моменты:

  • В Борсуках провели обряд выпекания свадебного каравая в рамках этнопроекта «Связь поколений»;
  • Присутствующим показали все этапы: замешивание теста, ритуальные песни, изготовление символических украшений;
  • Гости попробовали каравай и традиционную борсуковскую кашу.

Сценарий выпекания свадебного каравая был продемонстрирован во дворе сельского этнографического музея.

Заведующая музеем Ирина Борбела рассказала присутствующим о сущности выпекания свадебного каравая, что является давней традицией украинского народа и символизирует достаток, счастье и благополучие для новой семьи, которая начинает свой жизненный путь в паре.

Выпекание каравая

Тесто на каравай

Выпекание каравая было продемонстрировано поэтапно: приготовление теста, ритуальные песни и действа, изготовление символических элементов, которые имеют особое значение, разделение каравая – верхняя часть молодоженам, средняя – всем гостям, нижняя – музыкантам.

В Борсуках провели обряд выпекания свадебного каравая

Каравай удался на славу

Каравай удался на славу, став предвестником счастья и достатка молодой семьи.

Гости получили по кусочку свадебного хлеба и попробовали традиционную борсуковскую кашу.

Гости попробовали каравай и традиционную борсуковскую кашу

А пока выпекался каравай, во дворе, в беседке прошел мастер-класс по лепке символических украшений для обрядового хлеба. Его провели мастерицы края, мать и дочь – Татьяна Борбела и Александра Приступ.

Каравай, украшение

Действа сопровождались ритуальными песнями в исполнении ансамбля «Перейм’яночка».

Действа сопровождались ритуальными песнями в исполнении ансамбля «Перейм’яночка»

