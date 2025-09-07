Держали свиней, чтобы обучить детей

Валентина – коренная балтянка, Николай – родом из Казахстана. Окончив школу, девушка выучилась на токаря и работала на одном из одесских заводов. Там и встретила своего Николая. Затем – два года любви в письмах, когда любимый служил в армии. А по окончании службы – свадьба.

Купили домик, работали и откладывали средства на строительство нового дома. Построили его быстро, здесь же, на приусадебном участке. Возле дома – аккуратный огород. Во дворе – несколько десятков кур, держали и свиней. Это хозяйство помогло держаться на плаву, когда дети учились в вузах.

Никаких базаров – только постоянные клиенты

Николай и Валентина привыкли к работе. Однако никогда не думали, что, выйдя на пенсию, будут держать аж три коровы. Начинали с одной коровы, а вскоре вырастили телок и оставили у себя.

– Сегодня пенсионеру без хозяйства трудно прожить, поэтому, чтобы заработать дополнительные средства, мы решили создать «молочные реки», – улыбается Валентина. – Возраст берет свое, нужны лекарства, хочется чего-нибудь вкусненького съесть и еще внуков побаловать подарками. Недаром когда-то пожилые люди говорили, что корова – это кормилица.

– У нас вся работа ручная. Для тех, кто хочет попробовать содержать корову, скажу, что не обязательно иметь какие-то специальные механизмы, нужно просто любить скот, ухаживать за ним, в морозы держать в тепле, а в жару не забывать о питье, – делится Николай.

Может, было бы меньше хлопот, если бы сдавать молоко заготовителям. Но закупочные цены на молоко низкие – 6 гривен 50 копеек за литр. Уже длительное время Черкасовы имеют постоянных клиентов, которым развозят молоко. Литр молока для постоянного покупателя летом стоит 20 гривен.

– На рынке полуторалитровая бутылка молока стоит 40-45 гривен. Но там нужно выстоять и неизвестно, продашь ли. Мы продаем дешевле и имеем постоянных клиентов, – рассказывает Валентина.

Большая мудрость – выжить на пенсию

Чтобы содержать такое хозяйство, приходится работать, начиная с восхода солнца и почти до полуночи. Летом заботятся о кормах для скота на зиму. Ведь нужны и сено, и зерно, и корнеплоды.

Сегодня в Украине нет рынка кормов. Поэтому владельцы коров вынуждены сами искать и изготавливать необходимое, собирать зеленую массу, заготавливать сено, сенаж и силос – это около 70 процентов рациона скота. Также и докупают корма на вырученные средства от молока.

Чтобы запастись кормами, как говорит хозяйка, ее муж скашивает не один гектар разнотравья. Сено стараются сложить быстро в стога, чтобы успеть до дождей. Подкармливают коров картофелем, силосом из кукурузы. И выпасают скот в любую погоду. Жалуются, что пастбища постепенно исчезают, потому что их распахивают под поля.

– Многие люди держат коров, чтобы было что есть. С такими пенсиями, которые получают пенсионеры, нужно быть очень мудрым, чтобы прожить, – делится размышлениями Валентина. – Поэтому сегодня три коровы – это не бизнес. Это вопрос выживания. А корова – это живые сбережения. Срочная операция или свадьба – продаешь корову. Сколько знаю людей, еще никто не отказался от коровы просто потому, что устал ухаживать. Только тогда продают, когда уже не могут содержать из-за плохого здоровья или когда срочно нужны деньги.

Итак, чтобы не считать копейки в ожидании пенсии, приходится крутиться.

– Не знаю, как долго еще сможем ухаживать за скотом, ведь здоровье уже подкашивает, а работа эта непростая. Поэтому и стада на пастбищах поредели. Но надеемся и верим, что все когда-нибудь наладится, – подытоживает разговор Валентина Ивановна.

