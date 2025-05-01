— Самыми активными были волонтеры Балты, Белино, Барсуков, Плоского, коллектив детского дошкольного учреждения №9 «Радуга», Балтский лицей №3, жители сел Барсуки (центр «Берегиня»), Мироны, Синненская гимназия и многие другие, — говорит координатор движения «Сеточки в Балте» волонтер Анна Грабован.

Люди приходят плести сетки в волонтерский центр, который переместился из кинотеатра «Родина» в помещение частного предприятия «Обрий».

Тот, кто не может прийти в центр, нарезает ленты дома. Есть и такие, которые соорудили дома каркасы для плетения.

А те, кто по каким-то причинам не может присоединиться к изготовлению сеток, переводят средства. За них покупают рулоны спанбонда, основы, горючее, скотч и канцтовары и т. п.

Привлекают людей к волонтерскому движению и с помощью благотворительных акций. В прямом эфире устраиваются розыгрыши лотерей, выставляются лоты, которые дают людям возможность присоединиться к волонтерству. Специально для таких акций люди изготавливают игрушки, пишут картины, предоставляют призы в стиле Петриковской росписи.

За время своей деятельности «Сеточки в Балте» объединили 25 ячеек.

Только за прошлый год волонтеры собрали 710 453 гривен, 766 сеток передано на фронт. Это работа 25 ячеек, сотен неравнодушных людей и тысячи часов работы.

— Каждая сплетенная сетка — это не только помощь, но и символ поддержки для тех, кто защищает наш край, — уверена волонтер Людмила Шелих, — Мы призываем приобщаться к движению. Ведь любой может найти свою роль в этом важном деле.

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