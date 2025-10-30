Ключевые моменты:

Сегодня, 30 октября 2025, исполком Одесского горсовета принял решение о ликвидации «Муниципальной варты».

Инициатива связана с прекращением финансирования из городского бюджета по решению главы ГВА Сергея Лысака.

Охрану административных объектов и городской инфраструктуры теперь обеспечат Национальная гвардия и полиция.

«Муниципальная варта» была создана в 2015 году при мэре Геннадии Труханове, ее численность достигала 500 человек.

Подразделение неоднократно становилось фигурантом скандалов – от нападений на журналистов до сомнительных закупок формы для бойцов.

Ранее о том, что финансирование муниципальной варты из городского бюджета в Одессе будет прекращено заявил глава городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак. По его словам, охрана ГВА и административных объектов будет возложена на Нацгвардию и полицию.

Как сообщалось, «Муниципальная варта» была создана при бывшем мэре Одессы Геннадии Труханове в 2015 году с целью осуществления мер по охране имущества территориальной громады Одессы и профилактики правонарушений в городе.

После начала полномасштабной войны количество охранников «Муниципальной варты» выросло до 500 человек. В 2024 году ее сократили до 350 человек, из которых около 50 человек принимали участие в огневых группах, сбивающих «шахеды» над Одессой.

Стоит отметить, что за время своего существования «Муниципальная варта» успела «засветиться» в нескольких скандалах.

Так, в 2023 году «гвардейцы Труханова» в офис КП «Одесгорэлектротранс» и запугивали своими действиями прежнее руководство. Это было время, когда Труханов поссорился со своим вице-мэром Дмитрием Жеманом, уволил его и пытался таким образом заменить лояльное к Жеману руководство КП «Одессэлектротранса».

Тогда же имел место скандал с закупкой формы для «Муниципальной варты» – мэрия закупила форму для своих бойцов значительно дороже стоимости формы для ВСУ.

Ранее, в 2018 году, сотрудники «Муниципальной варты» напали на трех журналистов – их избили дубинками и залили слезоточивым газом.

В то же время были случаи, когда сотрудники «Муниципальной варты» задерживали преступников, охраняли имущество одесситов после «прилетов» в их дома и принимали участие в чествовании погибших на войне Героев.