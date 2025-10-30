Ключевые моменты:

Одесский горсовет рассмотрел письмо миграционной службы о гражданстве Геннадия Труханова.

Депутаты единогласно приняли решение «к сведению».

Фракция «Доверяй делам» заявила, что поддержала решение ради ускорения процедур.

Полномочия мэра официально прекращены.

Такое сообщение озвучили в ходе внеочередной сессии городского совета сегодня, 30 октября 2025 года, после оглашения официального письма Государственной миграционной службы.

Документ зачитал исполняющий обязанности мэра Игорь Коваль.

«Миграционная служба официально сообщила, что Геннадий Труханов потерял гражданство Украины в соответствии с законом. Письмо подписано заместителем главы службы Иваном Бойленко», – сообщил Коваль.

После оглашения письма депутаты единогласно приняли информацию к сведению, как этого требует закон «О местном самоуправлении».

Таким образом, полномочия Геннадия Труханова как мэра официально прекращены.

В свою очередь руководитель фракции «Доверяй делам» Олег Этнарович заявил, что его команда поддержала решение, чтобы не затягивать юридические процедуры.

«Мы просто подтверждаем очевидный факт. Это ускорит возможность подачи иска в суд, который поможет вернуть гражданство Геннадию Труханову. Потому что правда всегда побеждает», – отметил он.

На заседании также присутствовал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, который позволил себе колкий комментарий в адрес бывшего мэра:

«Раньше спрашивали, почему я не хожу на сессии? А зачем? Чтобы слушать жалобы про то, как «нам не дают работать и делать из Одессы Сингапур»? Сегодня у нас есть все механизмы для эффективной работы», – цитирует его слова «Думская».

Как сообщалось ранее, сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак объявил о формировании обновленного состава исполкома и представил своих новых заместителей.

