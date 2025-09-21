Ключевые моменты:

20 сентября в селе Борсуки на Одесчине провели мастер-класс по приготовлению украинского борща. Мероприятие прошло в сельском этнографическом музее, где дети стали маленькими поварами;

Организатор мероприятия Ирина Борбела считает борщ символом единства и творчества;

Участники мастер-класса не только готовили блюдо, но и узнали историю его происхождения.

Борщ стал не только символом украинской национальной кухни, но и символом единства. Он был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 1 июля 2022 года как элемент, нуждающийся в неотложной охране. Решение принято Межправительственным комитетом ЮНЕСКО.

Заведующая сельским клубом Ирина Борбела считает, что каждая украинка или украинец должен уметь варить борщ. И готовить его нужно с любовью. Поэтому на несколько часов светлица сельского этнографического музея превратилась в кухню, дети стали маленькими поварами, а сама Ирина — шеф-поваром.

– Борщ — это главное первое блюдо и символ украинской кухни, хотя он вошел и в кухни других народов. Дети не только учились готовить свое национальное блюдо, но и изучали историю появления борща. Мы должны передавать традиции младшему поколению, – говорит Ирина Борбела.

По мнению завклубом, борщ — это эксклюзивное творчество. Ведь, несмотря на то, что блюдо готовят почти из одних и тех же ингредиентов, у каждого оно имеет свой особый вкус.

Справка «ОЖ»

Впервые документально борщ как украинское блюдо был упомянут в 1584 году в Киеве немецким торговым агентом Мартином Груневегом. Тогда он отметил это блюдо в своих дневниках.

Ранее мы рассказывали, как в Америке готовят нестоитский борщ из Одесчины.