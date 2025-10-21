Ключевые моменты

Картина « Поцелуй Иуды » Караваджо была украдена из Одесского музея западного и восточного искусства в 2008 году во время ремонтных работ, когда система охраны не работала должным образом.

После двух лет поисков, картина была найдена в Берлине в гараже. Когда полицейская операция завершилась, её вернули в Украину, где она получила статус вещдока.

Химико-физические исследования подтвердили, что картина была написана Караваджо в XVII веке, а рентген показал технику гравировки по грунту , характерную для художника.

« Поцелуй Иуды » был отреставрирован к 450-летию Караваджо и теперь будет представлен на выставке в Киеве, хотя одесситы не увидят картину в ближайшее время из-за безопасности и трудностей с транспортом.

В начале следующего года, в январе 2026-го, картину должны вывезти за границу, где она останется до окончания войны.

История похищения картины Караваджо: «рука Эрмитажа» и грузинский криминал

«Поцелуй Иуды» — единственная картина Микеланджело Меризи да Караваджо, которая находится в Украине. А в СССР произведений великого итальянского художника было всего два — в Эрмитаже хранится его работа «Лютнист».

Из Одессы картина была украдена в 2008 году. В тот момент в здании музея западного и восточного искусства шли ремонтные работы, и система охраны должным образом не работала.

Найден «Поцелуй Иуды» был только через два года — в Берлине. Свернутое в рулон полотно лежало в гараже. После завершения полицейской операции и возвращения в Украину картина получила статус вещдока и была отправлена на ответственное хранение в Национальный научно-исследовательский реставрационный центр. Вот только реставрировать шедевр не разрешили.

История возвращения Караваджо похожа на захватывающий детектив. В поисках картины, кроме украинских, участвовали сотрудники полицейских и разведывательных органов восьми стран.

Правда, на заказчика преступления выйти так и не удалось. По одной, наиболее правдоподобной версии, это был бывший сотрудник Эрмитажа. Чтобы украсть картину, он обратился к так называемым «грузинским ворам».

Но исчезновение мирового шедевра стало настолько резонансным, что покупателей для «Поцелуя Иуды» найти не удалось. Поэтому воры решили продать картину самостоятельно. В результате — попались «на крючок» украинских правоохранительных органов.

– Это не были специалисты по кражам произведений искусства. Что красть — им было все равно. И, когда их поймали, объединили все кражи в одно дело. Поэтому суд над ними так затянулся, — рассказывает Игорь Пороник. – Я читал дело, до смешного доходило: украли машину, магнитофон, тумбочку, Караваджо…

Дублин против Одессы: почему были сомнения в подлинности полотна Караваджо

Когда картина вернулась в Украину, её оценили в три миллиона гривен. А ущерб — в 900 тысяч. Реставрационный центр сразу сделал вывод, что это копия.

– Я не знаю, почему они заняли такую позицию. Может, чтобы было меньше ответственности, — считает Игорь Пороник. – На тот момент существовало две версии: в Одессе находится либо оригинал картины Караваджо, либо её авторская реплика.

Дело в том, что в 1990 году главный реставратор Национальной галереи Ирландии Серджио Бенедетти нашел похожую картину в столовой иезуитского Общества Иисуса Христа. Когда начал её реставрировать, понял, что это Караваджо.

– Благодаря тому, что иезуиты дали эту картину в аренду дублинскому художественному музею, она получила статус национальной. Так что, естественно, они настаивают, что в Одессе — копия, а у них — оригинал. Причем приехать, чтобы изучить, сравнить обе картины — не допускают ни наших, ни итальянских специалистов, — подчеркивает Игорь Пороник. – Хотя, когда в 1996 году мы отправляли «Поцелуй Иуды» на мюнхенскую выставку, вопросов об авторстве не возникало.

Невидимка Джованни ди Атилли

Приверженцы версии, что в одесском музее находилась копия картины, ссылаются на расписку, выданную неизвестному художнику Джованни ди Атилли, который якобы скопировал «Поцелуй Иуды».

– Итальянские коллеги прислали мне дословный перевод расписки. Она звучит так: «Выдано художнику Джованни ди Атилли 12 скудо за копию картины «Арест нашего Христа». Ни размер, ни композиция не указаны. То есть это может быть что угодно, — уверен Игорь Пороник. – Да и кто такой Джованни ди Атилли? Жодной работы такого художника не найдено вообще. Кроме того, за 12 скудо в те времена художник не смог бы купить даже необходимые материалы и краски. Гонорар за работы формата картин Караваджо составлял начиная от 400–500 скудо.

О препятствиях реставрации Караваджо и доказательствах подлинности

Тем временем реставрировать «Поцелуй Иуды», как и прежде, не спешили.

– Я стал директором музея в 2015 году. И сразу же начал «бомбить» все инстанции, требуя немедленной реставрации картины. Своё требование подтвердил заключением реставратора нашего музея Ольги Куцен, которая считала, как специалист, что реставрационные работы надо проводить немедленно, — рассказывает Игорь Пороник. – Но почему-то в реставрационном центре написали, что картина находится в стабильном состоянии и срочной реставрации не требует.

«Лед тронулся» только в 2018 году — через 10 лет после кражи картины. Вернули её без подрамника. Живописное полотно было свернуто в восемь раз — краска на сгибах осыпалась. И, в первую очередь, необходимо было сшить обрезки картины. Это очень общая работа — на неё потратили целый год.

Химико-физические исследования картины подтвердили, что она была написана в XVII веке — когда жил и работал Караваджо. Манера письма — характерна именно для этого художника. Яркие пигменты и технологии, использованные при создании работы, — присущи произведениям Караваджо.

Картина была создана в 1602 году. А с 1600 года Караваджо в поисках композиции перед началом работы начал применять не прорисовку карандашом или углем, а гравировку по грунту. И рентген подтвердил именно такую технику на полотне «Поцелуй Иуды».

То есть доказательств авторства Караваджо — более чем достаточно, считают музейщики. Их выводы подтверждает итальянский реставратор доктор Джулия Сильвия Гия, которая создала двухтомник, где «по косточкам» разобрано 20 картин Караваджо: начиная с истории произведения — заканчивая рентгеном и химико-технологическим анализом.

– Зачем искать композицию, если делаешь копию? Почему-то никого не удивляет, что у Караваджо было четыре «Лютнист», два «Вечери в Эммаусе», — отмечает Игорь Пороник. – А если это копия, то почему картины отличаются друг от друга? И, прежде всего, — совсем другой Христос? Копиисту же платят именно за то, чтобы работы не отличались друг от друга.

К 450-летию Караваджо в 2021 году «Поцелуй Иуды» был отреставрирован.

Тем временем картина, как и прежде, оставалась «вещдоком». Директор Одесского музея западного и восточного искусства добивался, чтобы её вернули в Одессу. На ответственном хранении «Поцелуй Иуды» мог бы находиться и в музее. Тем более, что здесь работают специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра. Но пока шла бюрократическая тяганина, началась полномасштабная война.

Где покажут «Поцелуй Иуды»? О дальнейшей судьбе «Поцелуя Иуды»

– Куда забирать картину, если нас обстреливают? И я сразу же начал писать ходатайства в суд, чтобы её разрешили вывезти за границу. Картину были готовы принять и в Италии, и в Литве. Прокурор мне отказал. Но когда в августе этого года статус вещдока с неё был снят, я активизировал работу, чтобы вывезти картину в Литву. Перевозка, страхование, организация выставок, буклеты – всё за счёт принимающей стороны. Украина не даёт ни копейки, — подчеркивает Игорь Пороник. – И вдруг — звонок из Министерства культуры: перед тем, как отправить картину за границу, «Поцелуй Иуды» нужно сначала показать в Украине. Я был против. Наша позиция — вывозить картину немедленно, не рисковать. Хотя прекрасно понимаю — реставрационный центр хочет показать свою работу.

Так что первая экспозиция отреставрированного «Поцелуя Иуды» состоится в Киеве в ноябре этого года. Одесситы картину пока не увидят.

– Кто даст деньги на перевозку? Нужен спецтранспорт, охрана. К тому же везти в Одессу — опасно, — подчеркивает директор музея. – Мы находимся у порта и уже дважды попадали под обстрел.

Сколько стоит шедевр Караваджо?

Когда «Поцелуй Иуды» отправляли на выставку в Мюнхен, страховая стоимость картины составляла пять миллионов евро.

– Сейчас повсюду мелькает сумма 100 миллионов. Но если заявить такую страховку, ни одна страна картину не примет. Литовцы точно откажутся — не такая уж и богатая страна, и так нам помогает более чем достаточно. Конечно, если картину продать на аукционе, она бы стоила дороже, — не скрывает Игорь Пороник. – Так что? Пусть лежит за 100 миллионов и ждёт, пока «прилетит»?

В Литву картина поедет в середине января. Там её «гастроли» продлятся примерно полтора года. Затем «Поцелуй Иуды», вероятно, отправится на выставку в Италию.

Согласно украинскому законодательству, предельный срок вывоза за границу для участия в выставках произведений искусства национального значения — три года. Надеемся, что за это время война, наконец, закончится. А когда наступит мир, в здании музея западного и восточного искусства начнется реставрация — по проекту итальянских архитекторов. Так что увидеть «Поцелуй Иуды» одесситы смогут ещё не скоро. Но всё же главное — сохранить шедевр Караваджо от «прилётов» и сырых подвалов «на военном положении».

Анонсное изображение — «Прощай, Караваджо», картина Александра Ройтбурда. Картина была написана им под впечатлением от похищения полотна Караваджо «Поцелуй Иуды, или Арест Христа под стражей». Позднее картину Ройтбурда приобрел Музей современного искусства Нью-Йорка за $97179.

