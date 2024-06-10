Секреты древней росписи: мастерица с Балтщины работает в стиле из списка культурного наследия ЮНЕСКО

Впервые, увидев ее работы, была очарована тем, как оживает гордость украинцев — петриковская роспись. Эта народная живопись зародилась в украинском селе Петриковка. В 2013 году она включена в Список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

Мальовки на бумаге

– Честно говоря, я не думала, что древнее ремесло кого-то сегодня интересует. Рисовала для себя. Сначала были рисовки на бумаге. Потом попыталась разрисовывать кухонные дощечки, — рассказывает Татьяна.

Она с усердием принялась изучать секреты петриковской росписи, значение ее символов. Присоединилась к художественным группам и овладевала декоративно-художественной росписью. Изучала традиции, летопись этой цветущей ветви культуры.

Узоры, сделанные «кошачками»

– Я уже умела держать в руках кисточку и карандаш, потому что рисовать люблю с детства. Рисовала и в детском саду с детьми после окончания Белгород-Днестровского педучилища. Но это были рисунки не совсем совершенные. Я и сегодня очень придирчиво отношусь к своим работам, — говорит женщина.

И действительно она очень серьезный критик своего творчества, но это лишь помогает развиваться, ведь при таком подходе совершенствуется мастерство. Здесь все имеет свою роль: и цветовая палитра, и размер и материал кистей, и настроение художника.

— Многие элементы петриковской росписи наносятся на изделие кисточкой из кошачьей шерсти. Его называют «кошачкой». Она делается собственноручно из пучка кошачьей шерсти, примотанного к палочке или карандашу. Именно он дает уникальный узор, каплеобразный мазок, который другими кисточками не получить. А шерсть для этого берется из-под лапки котика. Таким образом я эксплуатирую своих любимцев, – смеется мастерица.

Жар-птицы и грозди калины кистью

Совершенными и изысканными являются изделия Татьяны: тарелки, горшки, чашки, декоративные вазы, подставки и другие предметы обихода. Почерк мастерицы народной росписи известен во многих громадах района. Очаровывают разрисованные остановки в селах Балтщины и Кодымщины, печь в Кодымском историко-краеведческом музее, фестивальный дом в Ивашкове. А на стене магазина агрофирмы «Кодыма» среди гроздьев калины и георгин токуют сказочные жар-птицы. Последние произведения искусства создавались вместе с умельцами художественного рисования землячками Галиной Петришиной и Наталией Андрусяк.

Занятия мастерицы в основном для души. Но есть изделия и для продажи. Хотя на отечественном рынке они пользуются не таким большим спросом, как за рубежом, отмечает Татьяна.

Несколько секретов от мастерицы

– Бывает, хочу изобразить понравившийся орнамент и берусь за работу. Но из-под кисточки рождается что-то новое, с удивительными узорами, астрами, мальвами, пионами, не имеющими ничего общего с тем приглянувшимся мне рисунком, — делится Татьяна. – Народная живопись тем и славится, что каждый мастер воплощает нечто уникальное, свое.

А потом восторженно рассказывает об элементах Петриковской росписи, среди которых основным является цветок. Только у всех она разная.

Еще одним секретом Петриковских работ является применение красок в своих оттенках, без их смешивания. Мастерица говорит, что таким образом они выполняют свое предназначение – несут легкость и животворность.

В ожидании первой выставки

Сегодня в Барсуках обновляется музейный дом. Из-под кисти Татьяны рождаются узоры на старинной печи – кормилицы семьи, на стенах. Также умелица дарит вторую жизнь музейным экспонатам – старым кувшинам, добавив им петриковского шарма. Здесь хранятся уникальные вышивки, тканые ковры и другие древности. В скором времени в музее можно будет попробовать научиться древнему украинскому ремеслу и приобрести петриковскую достопримечательность.

А ко Дню села Борсуки, которое отмечается в августе, Татьяна Борбела готовит свою первую персональную выставку.

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