Ключевые моменты:

Мероприятие состоится в Еврейском музее Одессы по адресу ул. Нежинская, 66 в четверг, 23 октября в 18:00.

Мероприятие посвящено Праведникам народов мира — спасителям евреев во время Холокоста.

Вход свободный, пожертвования приветствуются.

Подробности события

Еврейский музей Одессы «Мигдаль-Шорашим» совместно с Одесским музеем Холокоста организуют встречу «Героизм и гуманизм во время Холокоста». Мероприятие будет посвящено Праведникам народов мира — людям, которые в годы нацистских преследований безвозмездно и самоотверженно спасали евреев, хотя сами не имели еврейских корней.

Во время мероприятия участники смогут узнать о героических поступках спасателей, судьбах спасенных людей, а также обсудить значение человечности и морального выбора в самые трагические времена истории. Встреча станет поводом вспомнить о важности сострадания и мужества, которые проявляли обычные люди в условиях ужасов Холокоста.

Как пройдет мероприятие

Мероприятие состоится в помещении Еврейского музея Одессы по адресу ул. Нежинская, 66. Вход свободный, организаторы приветствуют благотворительные пожертвования.

Для входа в помещение необходимо набрать код у ворот или позвонить по номеру +38 (050) 392-30-88.

Детали мероприятия: https://www.facebook.com/events/1683394692617411

