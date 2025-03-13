На счету — уже 35 тубусов

Как-то Татьяна увидела в интернете расписанные тубусы и подумала: хорошая идея — таким образом помочь армии. Она позвонила волонтеру Екатерине Маляр и предложила свою помощь. Первые два тубуса были расписаны ею в сентябре 2023 года.

Это было сочетание петриковской росписи с украинской символикой. Сегодня на счету мастерицы тридцать пять расписанных тубусов.

— Я даже не знаю, кто и сколько задонатил, и кому достаются тубусы — не спрашиваю. Нарисовала, отдала, да и все. Расписывала для волонтерок Екатерины Маляр и Виктории Вишняковой, — рассказывает Татьяна.

Многие волонтеры обращаются к мастерице, но на всех просто не хватает времени.

Жена односельчанина — военного, который воюет на Курском направлении принесла ящик от боеприпасов и попросила Татьяну расписать для аукциона. За два вечера ящик превратился в замечательную шкатулку, которая станет лотом и внесет свою частичку в сбор средств на авто для земляка.

Здесь говорит украинская душа

— Я подбираю краски, чтобы рисунок был выразительным. Преимущественно это акрил. Сначала «купаю» тубус в ванне в моющем средстве. Затем грунтую, расписываю и лакирую. На один тубус трачу примерно два дня. Если волонтер не просит сделать надпись для того, кому этот тубус предназначается, то я пишу те высказывания, которые мне по душе, — делится мыслями рукодельница.

В основном Татьяна использует петриковскую роспись. Но обязательно рисует флаг и герб Украины. Еще изображает птиц, куклу-мотанку, аистов. Однако никогда не рисует лица, людей и животных.

Все росписи Татьяна придумывает сама.

— Мне хочется, чтобы они читались душой. Чтобы человек посмотрел и почувствовал, что здесь говорит украинская душа, — говорит мастерица.

Многие работы были выставлены на аукционы, которые проходили в местной школе и Борсуковском и Мироновском клубах, в кинотеатре «Родина». Это были изготовленные мастерицей новогодние шарики, картины, деревянные тарелки, горшки, кухонные дощечки.

Каждый должен присоединиться к помощи армии

Татьяна убеждена, что каждый человек, который живет в Украине, должен приобщиться к помощи защитникам.

— Не умеешь рисовать — плети сетки, готовь и пеки, делай хотя бы малейшие денежные взносы. Только не будь равнодушным, делай что-то для того, чтобы наши защитники чувствовали, что их любят, поддерживают и ждут, — говорит Татьяна.

В армии у мастерицы дочь. И женщина из первых уст знает, как военным нужна поддержка тыла.

Мастерица планирует в дальнейшем и сама устраивать благотворительные аукционы в поддержку Вооруженных Сил.

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