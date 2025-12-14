Ключевые моменты

Этнографический музей в селе Борсуки, расположенный в 105-летней хате, после публикаций в медиа стал популярным среди туристов, краеведов и деятелей культуры Одесчины

Старинное здание музея нуждается в ремонте и поддержке благотворителей, так как имеет потенциал стать туристической локацией громады

Чем живет музей в Борсуках

Кто-то приезжает сюда, чтобы оживить воспоминания детства и юности, другие приходят пообщаться и вспомнить жизнь в родном селе, посмотреть старые фотографии. Для кого-то здесь хранятся близкие сердцу вещи, которые они передали музею.

Кроме того, музеем заинтересовались работники культуры и искусства из других городов и сел Одесчины. Бывают здесь и делегации ветеранских организаций, краеведы и туристы из соседних сел.

— Благодарна «Одесской жизни» за интерес к нашему селу, за популяризацию музея. Приятно, что люди интересуются историей нашего края, его уникальностью и неповторимостью. Уверена, что село, в котором есть музей, имеет потенциал. Хата требует ремонта, поэтому было бы хорошо, если бы нам помогли благотворители, — рассказала директор музея Ирина Борбела.

