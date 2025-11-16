Ключевые моменты

Семья Анатра — предприниматели сицилийского происхождения, которые с XIX века формировали торговую и морскую инфраструктуру Одессы.

Анжело Анатра прошел путь от простого перевозчика до крупного купца и владельца одной из ведущих портовых компаний города.

Артур Анатра стал ключевой фигурой одесской авиации: финансировал аэроклуб, создал авиационную школу и основал авиазавод, производивший сотни самолетов.

Завод Анатра стал одним из крупнейших авиапроизводителей Российской империи, обеспечив выпуск более тысячи самолетов к 1918 году.

Возвращение названия «переулок Анатра» восстанавливает историческую справедливость в отношении семьи, внесшей огромный вклад в развитие Одессы.

Политический генерал

Нагуглил аж двух советских военачальников времен Второй мировой с такой фамилией. Что интересно — оба из Могилевской губернии (Беларусь). Но «одесский» Вишневский — это Геннадий Никифорович, родился в 1908 году.

В 1930 году был призван на службу в Военно-морской флот. В 1940 году окончил военно-морской факультет Военно-политической академии имени Ленина и был направлен на должность военного комиссара Очаковского сектора береговой обороны Черноморского флота.

В этой должности в 1941-м встретил начало войны. Во время обороны Одессы он возглавлял политотдел Одесской военно-морской базы. После эвакуации из Одессы продолжал службу на партийно-политических должностях в системе Военно-морского флота: был инспектором Главного политуправления Военно-морского флота, руководил политотделами различных секторов береговой обороны.

После войны Вишневский продолжал службу всё по той же политической линии. Дожил до 1975 года. В 1976 году в Одессе в его честь был переименован Военный переулок, который почти полвека спустя опять переименовали. Наш рассказ о его нынешнем «владельце» будет намного более объемным — пропорционально тому, что сделано им для Одессы.

Приключения итальянцев в Одессе

Переулок Анатра в Одессе назван намного более мотивированно — в честь семьи Анатра — известных предпринимателей сицилийского происхождения и почётных граждан города, которые занимались торговлей и строительством, а также внесли весомый вклад в развитие морского образования.

Один из них — Артур Антонович Анатра, предприниматель и банкир, купец первой гильдии, потомственный почётный гражданин, почётный мировой судья, гласный городской думы, общественный деятель.

Семейство Анатра «прикипело» к Одессе очень-очень давно. Дед — Анжело Иосифович Анатра, родился в 1807 году в Палермо у Джузеппе Анатра — сицилийского капитана, привозившего в Одессу и продававшего здесь итальянские товары.

Анжело, молодой предприимчивый моряк, подданный Сицилии, поселился в Одессе со своей женой Терезой где-то между 1825 и 1830 годами. Сперва он был «лодочником» — строил «подвозные» лодки и перевозил в порт грузы больших торговых кораблей, стоявших на рейде. Начиная с 1830 года его коммерция пошла развиваться: он стал купцом, домовладельцем, организовал компанию портовых стивидоров (погрузка и разгрузка) и судовое агентство.

Вот что вспоминал «Одесский листок» в 1910 году: «Из простого перевозчика и грузоотправителя за чужой счёт, Анжело стал крупным купцом-негоциантом. Он покупал в Италии фрукты, вино и др. ходкие в Одессе товары… продавал их здесь, а на вырученные деньги покупал пшеницу и вёз её… за границу».

Сыновья — Антонио, Анжело, Иосиф (Джузеппе) и Варфоломей (Бартоломео) — продолжили дело, начатое отцом. В 1869 году была учреждена торгово-промышленная фирма «Братья Анатра», имевшаяая экспортный дом, одну из крупнейших в Одессе мукомольных мельниц и пароходство, ставшее одним из крупнейших приватных пароходств на Черном море.

Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, осуществляя перевозки от Александровска (с 1921 г. — Запорожье) на Днепре и Вознесенска на Буге до Одессы, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. Антонио — будущий отец Артуро — вступил в брак с Марией Котронео в 1872 году. Её семья тоже переселилась в Одессу с Сицилии в 1856 году.

Артур Анатра — автомобилист и авиатор

Артур Антонович Анатра родился в Одессе в 1878 году. Образование получал во 2-й прогимназии и мужской гимназии № 3 Одессы. В 1899 году поступил на физмат Новороссийского (Одесского) университета, который окончил в 1903 году со степенью кандидата естественных наук.

В последующие годы, не порывал связи с alma mater, был активным членом Общества содействия академической жизни своего университета. Его меценатство было разноплановым: в 1904 году при его финансовом содействии на улице ГАванной, 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион (кинотеатр).

В 1907 году принял участие в одной из первых на территории империи автогонок, организованных также при его финансовой поддержке. Автогонка проходила по маршруту Одесса — Николаев при участии 28 автомобилей (первый результат — 124 версты за 1 час 56 мин. 16 сек. Верста = 1,07 км).

Артур Анатра был одним из учредителей Одесского акционерного общества автомобильного сообщения, созданного в 1909 году для осуществления грузопассажирских перевозок в городах и между населёнными пунктами Херсонской, Бессарабской и Таврической губерний. Резиденция Одесского автомобильного общества располагалась при отделении завода «Анатра» на улице Белинского, 17 (ныне — ул. Леонтовича).

В 1910 году он был избран действительным членом Императорского Всероссийского аэроклуба. Входил в оргкомитет Первого Воздухоплавательного всероссийского съезда. А до этого в марте 1908 года состоялось первое собрание «Одесского аэроклуба» (ОАК).

Создание Одесского аєроклуба

Членами аэроклуба могли быть лица обоего пола, всех национальностей и сословий. Вице-президентом комитета клуба был избран Артур Анатра. Первый полёт на воздушном шаре ОАК, купленном во Франции, состоялся 29 июня 1908 года. Он длился 20 минут.

В июле в полёт с пилотом отправились члены семьи Артура Анатры. К началу 1909 года Анатра совершил три таких полёта. В один из них, пробыв около двух часов в полёте, воздушный шар с четырьмя пассажирами приземлился в селе Ильинка в 28 километрах от Одессы.

5 января 1909 года во Франции был подписан контракт на покупку первого аэроплана для Одесского аэроклуба.

Пресса так это отметила: «Сделано большое серьёзное дело, которое должно сыграть крупную роль не только в жизни Одесского аэроклуба, но и в жизни всей страны… Покупка этой первой и пока единственной в россии машины вводит нас в новую область воздухоплавания.»

Аэроплан стоимостью 20 тысяч франков был куплен в складчину. Четырнадцать пайщиков собрали 9 900 рублей. Самым крупным вкладом в эту сумму был взнос Артура Анатры. По его инициативе на одесском ипподроме прошёл один беговой день для сбора средств на приобретение аэроплана. Выручка составила 1 000 рублей, к этим деньгам он добавил свои 2 500 рублей. Первый аэроплан Российской империи прибыл в Одессу летом 1909 года на пароходе.

«После полудня, пользуясь прекрасной погодой, молодой авиатор сделал короткий разбег, плавно поднялся на воздух, и преследуемый одним офицером морского батальона на скакуне, пролетел 150 саженей и плавно опустился наземь» (сажень — это 2 с небольшим метра).

Этот короткий полёт, совершённый 20 июля 1909 года, был первым в российской империи зафиксированным полётом на аппарате тяжелее воздуха. В 1909 году личным шофёром Анатры был увлечённый авиацией итальянский механик Каттанео. Купив для ОАК два аэроплана, Анатра оплатил поездку Каттанео во Францию, чтобы он обучился в лётной школе, доставил в Одессу заказанные аэропланы и поделился полученными в школе лётными навыками с членами аэроклуба.

В марте 1910 года на беговом поле Одесского ипподрома состоялись организованные ОАК первые в империи показательные полёты. Первый дипломированный лётчик россии Ефимов, вернувшийся в Одессу после окончания авиашколы во Франции, при большом скоплении народа (около 100 тыс.) поднимался в небо 5 раз.

Третий полёт был совершён с первым авиапассажиром — Анатрой. За время полёта, длившегося всего четыре минуты, Артур Анатра принял решение непременно приобрести аэроплан для личного пользования. Через два месяца он владел монопланом «Блерио» и бипланом «Райт».

Первая школа пилотов

Вскоре по предложению Анатры при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения, куда принимали офицеров Одесского военного округа. Для его устройства Анатра предоставил ипподром бегового общества и подарил аэроплан. Все расходы по содержанию авиакласса оплачивались Анатрой.

В 1911 году авиационный класс был преобразован в авиашколу, Анатра подарил туда три самолёта. В следующем году некий мещанин за 2 465 рублей продал Артуру Анатре земельный участок в районе четвёртой станции Черноморской дороги.

На пустующем участке между краем Стрельбищного поля (с 1960-х годов это часть территории жилмассива «Черёмушки»), степными дачами («хуторами») и большим хутором Новикова, началось строительство четырёх больших ангаров, капитальных строений (с помещениями для учеников школы, членов аэроклуба, механиков и сторожей) и 15-метровой смотровой башни, с которой велись наблюдения за полётами).

Это заняло три месяца и обошлось в 25 тысяч рублей. В мае состоялось торжественное открытие и освящение обновлённой Одесской авиашколы. В 1912 году «за заслуги на поприще отечественного воздухоплавания» Артур Антонович Анатра был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени.

К началу 1916 года образцово содержавшаяся на средства Анатры школа насчитывала более ста курсантов. Строились новые корпуса на 200 учащихся. Ввиду военного времени (шла Первая мировая), Одесская авиашкола была военизирована. Она стала Одесской офицерской школой морской авиации.

Отказавшись от государственных субсидий, все расходы по реорганизации школы Артур Анатра взял на себя. В августе 1917 года он передал авиационную школу с мастерскими и ангарами, оцениваемые в 1,5 миллионов рублей, государству.

Далее — об одесском самолетостроении. За неполный 1910 год в мастерских ОАК было построено 5 аэропланов (один из них был предназначен С. И. Уточкину).

Одесский авиазавод

14 апреля 1911г. в «Одесских новостях» сообщалось: «Вчера на ипподроме был испытан первый аппарат. Мотор «Гном» в 50 сил был приобретён на пожертвования президента аэроклуба Артура Антоновича Анатра. Полёт совершал авиатор Костин. После плавного подъёма г. Костин поднялся на высоту до 100 метров, сделал круг и опустился. Аппарат отличается замечательной лёгкостью.»

Этот день официально считается днём основания Одесского авиационного завода. В 1912 году было построено уже 20 самолётов различных систем, завод также проводил авторемонтные работы, производил лёгкие мотоциклы и строил глиссеры (скоростные катера) оригинальных конструкций.

В этом же году Анатра предложил военному ведомству свои услуги по производству самолётов. В 1913-м он выкупил мастерские ОАК. Первый контракт выполнения военного заказа на пять аэропланов был подписан с Анатрой уже как с владельцем нового завода. К ноябрю того же года заказ был выполнен.

На заводе работало ещё только сто человек. Производительность составляла 1 — 2 аппарата в месяц. Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая: армия нуждалась в самолётах. «Завод аэропланов Артура Анатра» начинал получать крупные заказы от военного ведомства. Одесса стала одним из центров самолётостроения в российской империи.

Дальнейшее развитие фирмы «Анатра» должно было обеспечить введение в строй Симферопольского промышленного комплекса, состоящего из авиастроительного, автомобильного и моторостроительного заводов.

Зимой 1917 года Симферопольский авиазавод, на котором работало около 730 человек, уже получил заказ на изготовление 100 самолётов. К осени 1917 года на фирме «Анатра», превратившейся в один из крупнейших авиакомплексов империи, работало 2900 рабочих (2200 в Одессе, 700 в Симферополе). Потенциальная мощность фирмы составляла до 100 самолётов в месяц.

Гражданская война и крах авиабизнеса Антара

По количеству рабочих и численности станков (131) одесский «Завод аэропланов Артура Анатра» вышел на второе место после московского завода «Дукс». За период с 1914 до начала 1918 гг. фирмой было произведено 1156 самолётов (1056 в Одессе и 100 в Симферополе). В декабре 1917 года на заседании Совета народных комиссаров под председательством Сталина был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. С началом Гражданской войны авиастроительная деятельность завода прекратилась. В 1922 году завод был ликвидирован.

4 марта 1918 года Одесса была оккупирована австро-венгерскими войсками. На заводе «Анатра» к тому времени скопилось 242 готовых самолёта. Некоторые были приняты на вооружение австро-венгерской авиации (в качестве учебного), получив название «Анатра C. I.» Отмечалось высокое качество изготовления узлов самолёта, недостижимое на то время для австрийских предприятий.

В тяжелейший для фирмы период экономической разрухи энтузиаст Анатра пытался реализовывать новые идеи: в оккупированной Одессе организовал… службу авиатакси. В одном из июльских номеров газеты «Одесский листок» за 1918 год было помещено объявление: «Фирма Анатры устанавливает сообщение между центром города и Большим Фонтаном, которое будет поддерживаться пятью аэропланами. Весь переезд будет продолжаться 2—3 минуты».

В начале 1919 года А. Анатра эмигрировал за границу, покинув Одессу на собственном самолёте. О дальнейшей его судьбе известно мало. Жил в Париже, там и умер 1 января 1942 года…

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса