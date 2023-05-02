Одессит Сергей Уточкин первым в империи совершил полет на аэроплане

Сергей Уточкин — самый неугомонный человек в мире, в эти дни 113 лет назад совершил первый демонстрационный полет на аэроплане и приступил к показательным полётам в Киеве, Москве, Харькове и Нижнем Новгороде.

За свою жизнь Уточкин смог покорить практически все стихии: сушу, воду и воздух. Одесситы увековечили своего земляка, как всегда, остроумно и оригинально, назвав его именем кинотеатр «Уточ-кино» и установив ему памятник в самом сердце города — на улице Дерибасовской.

Человек с безмерной жаждой риска

Природа щедро одарила талантами Сергея Исаевича Уточкина. Еще при жизни он стал человеком-легендой. О нем современники отзывались как о непредсказуемом человеке с безмерной и непреодолимой жаждой риска. В книге «Спасибо сердце» Леонид Утесов рассказывает: «Считалось, что Одесса без Уточкина — не Одесса. Он ее гордость, ее слава…

Представьте себе человека выше среднего роста, широкоплечего, на крепких ногах. Ярко-рыжие волосы, белесые ресницы, широкий нос и резко выступающий вперед подбородок. Он могуч, этот чудо человек. Он храбр, умен. Таких природа создает нечасто… Это эталон спортсмена. Он лучший велосипедист, автомобилист, конькобежец, боксер, парашютист и летчик — один из первых в России… Что касается автомобиля, то он на машине съехал по одесской лестнице с бульвара в порт».

Как-то писатель Куприн полетел с Уточкиным на воздушном шаре. Потом оба написали свои впечатления о полете. Куприн в одной газете, Уточкин — в другой. Одесситы пальму писательского первенства отдали… Уточкину. Может быть, и это одесский патриотизм. Но Уточкин действительно написал прекрасно.

Уточкин запомнился как летчик самоучка

Сегодня мы в отличие от современников Сергея Уточкина чаще говорим о его подвигах в воздухе как летчика самоучки, который одним из первых отечественных авиаторов поднялся в небо. И это было одесское небо. «Летать — одно наслаждение, — писал Сергей Уточкин.

— Если там, наверху, чего-нибудь и боишься, то только земли. Хочу летать, бросать вызов природе. Инстинкт борьбы, владеющий всем живым, увлекает меня на этот бой, для одного меня лишь опасный, бескровный для других. Рано или поздно я должен слиться с природой, но, пока это случится, буду всячески издеваться над ней и, мстя за грядущую неизбежность, обнимая ее всю, владеть».

Из множества вылетов наиболее памятным был для него и значимым в истории авиации беспримерный перелет Петербург-Москва. Увы, это был не его день. Воздушная стихия не прощает лихачества и пренебрежения погодными условиями. Он собирался «пить чай в Москве», но оказался в госпитальной палате с многочисленными переломами и вышел оттуда, по воспоминаниям родственников и друзей, совсем другим человеком — тихим и отрешенным.

Он был добрым человеком и мог отдать все, что у него было, бедной женщине, обратившейся к нему за помощью. Но в тягостную для него минуту он остался почти один без любимой работы и средств к существованию. Родственники, чтобы помочь ему, открыли в Одессе кинотеатр, который сегодня получил второе рождение благодаря потомкам этого легендарного человека. Последние дни великого одессита были печальны: как Антей погиб, оторвавшись от земли, так и Уточкин, оторвавшись от Одессы, окончил свои дни в сумасшедшем доме в Петербурге.

Памятник Уточкину в Одессе

Вот такому удивительному человеку, который прожил свои неполные 40 лет, словно вспыхнувшая и погасшая звезда, в 2001 году на Дерибасовской был установлен памятник. Возле него очень любят фотографироваться не только гости города, но и сами одесситы. Авторы изваяния — Александр Токарев и Владимир Глазырин.

— Я хотел изобразить образ мечты в состоянии полета, — рассказывает скульптор Александр Токарев. – Уточкина-мечтателя, возвышенного и отдаленного от всех. Уточкин не шел в ногу со своим временем, он опережал его. И сейчас вряд ли его можно представить в нашей современности. Поэтому было сложно делать такого многогранного человека.

Был соблазн сделать его в крагах, на велосипеде или мотоцикле. Но тогда подумают, что он велосипедист или мотоциклист. Все это было однобоким, не раскрывающим его. И я решил сделать одесского парнишку. Лепил его скульптуру с тех друзей и знакомых, которые ко мне заходили в мастерскую. Конечно, можно было изобразить его более взлохмаченным и суматошным. Но я думаю, этот образ оказался наиболее удачным, и он понравился одесситам.

И сегодня Уточкин продолжает прославлять свою родную Одессу, привлекая взоры прохожих своим образом человека, воплотившего свою мечту в жизнь.

Чемпион на земле и в воздухе

Сергей Уточкин успешно занимался 15 видами спорта. Он был чемпионом России и обладателем Гран-при международных соревнований по велоспорту в Лиссабоне. А кто еще мог переплыть Одесский залив от Ланжерона до Крыжановки?

Наш известный земляк поднимался на воздушном шаре над Одессой, а затем над Сахарой, испытывал планеры, а с 1910 года — самолеты. В начале ХХ века непревзойденный авиатор совершил 150 полетов в 70 городах России.

Читайте также: