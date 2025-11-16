Ключевые моменты:

Стабилизационные отключения света в Одессе отменены до 16:00 по приказу «Укрэнерго».

После 16:00 ДТЭК вернется к отключениям по действующим графикам.

Жителей призывают экономить электроэнергию, чтобы избежать экстренных отключений.

Ночью Одесская область снова пострадала от вражеской атаки: без света остались 57,6 тыс. семей.

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

«По приказу НЭК Укрэнерго 16 ноября стабилизационные отключения отменены до 16:00. Затем ДТЭК вернется к отключениям по графикам», – отмечается в сообщении.

Потребителей призывают потреблять электроэнергию экономно – это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

В то же время в компании ДТЭК «Одесские электросети» информируют, что этой ночью Одесщина снова пострадала от вражеской атаки, в результате чего без света остались 57,6 тысяч семей.

«С утра мы подключили к резервным источникам электроснабжения 48,8 тысяч домов и объекты критической инфраструктуры, где это было технически возможно», – сообщают в ДТЭК.

По состоянию на 12:00 часов без света оставались еще около 9 тысяч семей.