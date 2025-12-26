Ключевые моменты:

Улица Гончарова в Пересыпском районе Одесса неоднократно меняла название, но формально оставалась «Гончарова», каждый раз — в честь разных однофамильцев.

Изначально улица была названа в честь русского писателя Иван Гончаров, позже — в честь советского деятеля Адриана Гончарова.

В 1970-х годах название закрепили за Адриан Гончаров — участником установления советской власти в Одессе и Приднестровье.

В рамках современной декоммунизации и дерусификации улицу переименовали в честь одессита, украинского кинематографиста Борис Жолков, работавшего на Одесской и Киевской (имени Довженко) киностудиях.

Была улица Ивана Гончарова, а стала Адриана Гончарова

Улицу Гончарова в Пересыпском районе Одессы переименовали уже не впервые. И это только в обозримом прошлом. Причем, переименовывали так, как, к примеру, переименовали ул. Комарова в…ул. Комарова.

Была в честь трагически погибшего космонавта Владимира Комарова, стала в честь Михаила Комарова. Это украинский этнограф, писатель и библиограф.

Вот так же поступили и с Гончаровым. Вначале «имели в виду» российского писателя Ивана Алексеевича Гончарова(1812-1891). Известность ему принесли путевые заметки о путешествии на фрегате «Паллада», романы»Обломов» и «Обрыв», посвященные изображению жизни в России, которую автор хорошо знал и понимал.

От себя добавлю, не ставя под сомнение всемирно признанный писательский талант Ивана Алексеевича, что чиновники от советского школьного образования в своё время сделали всё, чтобы несколько поколений «хомо советикус», мягко говоря, не переваривали русскую (раз мы уже о ней говорим) классику.

15-17-летнюю детвору буквально заставляли сопереживать героям классиков — с их взрослыми, малопонятными проблемами, да еще из прошлого века. Это было насилием, и, повзрослев, я приравнял это к обязательному исполнению супружеского долга, уж простите.

Ну как мы, школьники, могли, неизвестно почему, сопереживать, к примеру, Наташе Ростовой из «Войны и мира»?! Да мы в 10 классе соревнования устраивали — кто о Ростовой больше анекдотов расскажет.

Хотите улыбнуться? Вот наиболее приличный из них. На балу танцует Ростова с поручиком Ржевским. «Боже, Наташа, какая у вас шея!»,- говорит он ей. «У меня, поручик, все тело такое!»- кокетливо отвечает она. «Наташа, так мыться ж нужно!!!»,- эмоционально звучит в ответ…

Но вернемся же к улице Гончарова, которую переименовали в… Гончарова. Вероятно, это случилось в 1971 году, когда отдал богу душу Гончаров Адриан Артамонович (1886-1971) — участник борьбы за установление Советской власти в Одессе и в Приднестровье.

Борис Жолков — украинский кинематографист

Ну а сейчас по понятной причине улицу вновь переименовали. Она носит имя Бориса Жолкова. Родился он в Одессе в 1913 году, прожил всего 60 лет (погиб в автокатастрофе), но прожил их продуктивно и достойно. Это украинский организатор кинопроизводства, член Союза кинематографистов Украины. Работал на Одесской киностудии в 1930-х годах.

В 1933—1953 годах занимался админработой в театрах и концертных организациях, в том числе был директором Львовской филармонии и замдиректора Киевского оперного театра. С 1953 по 1973 год — директор картин на Киевской киностудии имени Александра Довженко — одной из ведущих киноорганизаций СССР.

«Директор картины» в советском кино означало роль продюсера/администратора, ответственного за организацию производства фильма и успешный его выпуск в прокат. Ниже — результат его работы:

«Без вести пропавший» — очень крупный зрительский успех (около 35,7 млн зрителей);

«Артист из Кохановки» — около 26,8 млн зрителей;

«В мёртвой петле» — около 21,1 млн зрителей;

«Спасите наши души» — около 16 млн зрителей;

«Проверено — мин нет» — около 14,7 млн зрителей.

Да, это сейчас об успехе (или провале) фильма судят по штатовской методе: вложил 100 «лимонов», «накосил» втрое больше — ОК! А тогда у нас просто считали проданные билеты…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса