Ключевые моменты:

В Одессе сохраняется путаница с названиями и переименованием улиц: на табличках случаются ошибки, разные варианты написания и перевода.

Непоследовательность транслитерации и перевода украинских названий создает языковой и навигационный хаос в городском пространстве.

Названия улиц в честь городов-побратимов вызывают вопросы их актуальности и реального содержания такого «побратимства».

Топонимический беспорядок является частью более широкого городского хаоса, который не является первоочередной проблемой во время войны, но требует системного упорядочения.

Одна буква меняет все

А давайте-ка, уважаемые читатели — одесситы, один разок изменим формат нашего «уличного» общения. Сегодня не я буду рассказывать о старых и новых названиях улиц Одессы, а вы будете отвечать на мои вопросы. Погнали?

Совсем недавно мы вас уведомили, что в городе Гейдельберг (Германия) появилась «Одессаштрассе» — ул. Одесская. А вы обратили внимание, что на немецком указателе на фото латинскими буквами в слове ОДЕССА стоит 2 буквы «С»? Это русскоязычный вариант написания, в украиноязычном — ОДЕСА с одной «С».

А теперь вопрос №1: нужно ли с вашей точки зрения очень корректно попросить руководство германского города-побратима исправить ошибку или «та фиг с ней»? Помнится, вся Европа недавно своей латиницей перешла с «Киев» на «Київ».

Не брат ты мне

А вот вам еще новость: сайт «Х…й Херсон» сообщил 15 декабря, что «около 50 городов в почти 20 странах на 6 континентах подключились к международной волне поддержки Херсона. Акции происходят от Норвегии до Японии, от ЮАР до Австралии, от США и Мексики до Болгарии».

А теперь вопрос №2: как вы думаете, в венгерском городе Залаэгерсег люди собрались по такому поводу? Ведь город этот — т.н. «побратим» Херсона. А если бы речь шла о волне поддержки Одессы, я задал бы вам такой же вопрос насчет вашего «побратима» — венгерского Сегеда.

Мне почему-то кажется, что, если бы в этих городах кто-то и организовал подобные мероприятия, то подавляющее большинства «любителей Орбана» ответило приглашающему так: «Ага, сейчас я побегу на этот митинг, а ты будешь сзади меня бежать с полотенцем и вытирать пот».

Так что вопрос ставится так: на кой… в Херсоне есть ул. Залаэгерсег, а в Одессе — ул. Сегедская!? Ведь жизнь показала: таких «побратимов» иметь — так и врагов не надо.

Улица одна — названий много

Далее пройдемся по Одессе. Когда-то я обнаружил 4 (!) варианта написания названия ул. Нежинской на адресных табличках. Тут вам и «вулиця Ніжинська», и «вулиця НіжЕнська» и т.д. и т.п. А сейчас иду по Дегтярной (перед этим она была «Советской милиции»). Сейчас вижу «Дігтярна».

Извините, но это же от слова «ДЬОГОТЬ» (в XIX веке здесь располагались дегтярные лавки и ремесленные ряды, здесь жили и работали дегтярники — люди, занимавшиеся выработкой и продажей дёгтя, который широко использовался в порту, судостроении, хозяйстве и медицине).

Значит, улица должна быть «Дьогтярна»? А совсем рядом — моя родная ул. Челюскинцев, с нее началась моя студенческая жизнь в Одессе. №1 — мой институт, ОЭИС им. Попова, в № 16 — мой первый год одесской жизни в полуподвале, в комнате с окошком, выходящим на Каретный ныне переулок.

Челюскинцев сейчас — это Кузнечная. Правда, по четной стороне — это «вулиця Кузнечна», а по нечетной — это «вулиця Ковальська». Вот и очередной к вам вопрос: а как правильно? Кто ответит — «Та без разницы!», — думаю, будет неправ.

Хаос с безграмотными переименованиями топонимов — это микроэлемент нашего общего хаоса. Это следует исправить. Пусть не сейчас: на сегодня это далеко не самая актуальная тема, но тем не менее…

А что касается негодования некоторых горожан переименованием улиц, то позволю себе заметить, что оно не первое, и, как пить дать, не последнее. Не с нас началось и не на нас закончится. Вот вам лишь один из множества одесских примеров: Колонистская — Немецкая — Ямская — Новосельского — Островидова и … снова Новосельского. Пока так…

А чтобы вы точно знали, как правильно называются одесские улицы сейчас, после того, как многие из них переименовали, мы подготовили Полный список старых и новых названий улиц Одессы. Он актуален на декабрь 2025 года и будет обновляться в дальнейшем.

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса