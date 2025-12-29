Ключевые моменты:

  • В Одессе сохраняется путаница с названиями и переименованием улиц: на табличках случаются ошибки, разные варианты написания и перевода.
  • Непоследовательность транслитерации и перевода украинских названий создает языковой и навигационный хаос в городском пространстве.
  • Названия улиц в честь городов-побратимов вызывают вопросы их актуальности и реального содержания такого «побратимства».
  • Топонимический беспорядок является частью более широкого городского хаоса, который не является первоочередной проблемой во время войны, но требует системного упорядочения.

Одна буква меняет все

А давайте-ка, уважаемые читатели — одесситы, один разок изменим формат нашего «уличного» общения. Сегодня не я буду рассказывать о старых и новых названиях улиц Одессы, а вы будете отвечать на мои вопросы. Погнали?

Совсем недавно мы вас уведомили, что в городе Гейдельберг (Германия) появилась «Одессаштрассе» — ул. Одесская. А вы обратили внимание, что на немецком указателе на фото латинскими буквами в слове ОДЕССА стоит 2 буквы «С»? Это русскоязычный вариант написания, в украиноязычном — ОДЕСА с одной «С».

Улица в честь Одессы в Германии

А теперь вопрос №1: нужно ли с вашей точки зрения очень корректно попросить руководство германского города-побратима исправить ошибку или «та фиг с ней»? Помнится, вся Европа недавно своей латиницей перешла с «Киев» на «Київ».

Не брат ты мне

А вот вам еще новость: сайт «Х…й Херсон» сообщил 15 декабря, что «около 50 городов в почти 20 странах на 6 континентах подключились к международной волне поддержки Херсона. Акции происходят от Норвегии до Японии, от ЮАР до Австралии,  от США и Мексики до  Болгарии».

А теперь вопрос №2: как вы думаете, в венгерском городе Залаэгерсег люди собрались по такому поводу? Ведь город этот — т.н. «побратим» Херсона. А если бы речь шла о волне поддержки Одессы, я задал бы вам такой же вопрос насчет вашего «побратима» — венгерского Сегеда.

Мне почему-то кажется, что, если бы в этих городах кто-то и организовал подобные мероприятия, то подавляющее большинства «любителей Орбана» ответило приглашающему так: «Ага, сейчас я побегу на этот митинг, а ты будешь сзади меня бежать с полотенцем и вытирать пот».

Так что вопрос ставится так: на кой… в Херсоне есть ул. Залаэгерсег, а в Одессе — ул. Сегедская!? Ведь жизнь показала: таких «побратимов» иметь — так и врагов не надо.

Улица одна — названий много

Далее пройдемся по Одессе. Когда-то я обнаружил 4 (!) варианта написания названия ул. Нежинской на адресных табличках. Тут вам и «вулиця Ніжинська», и «вулиця НіжЕнська» и т.д. и т.п. А сейчас иду по Дегтярной (перед этим она была «Советской милиции»). Сейчас вижу «Дігтярна».

Табличка вулиця Дігтярна
Різні варіанти написання назви вулиці
Табличка вулиця Дігтярна
Різні варіанти написання назви вулиці

Извините, но это же от слова «ДЬОГОТЬ» (в  XIX веке здесь располагались дегтярные лавки и ремесленные ряды, здесь жили и работали дегтярники — люди, занимавшиеся выработкой и продажей дёгтя, который широко использовался в порту, судостроении, хозяйстве и медицине).

Значит, улица должна быть «Дьогтярна»? А совсем рядом — моя родная ул. Челюскинцев, с нее началась моя студенческая жизнь в Одессе. №1 — мой институт, ОЭИС им. Попова, в № 16 — мой первый год одесской жизни в полуподвале, в комнате с окошком, выходящим на  Каретный ныне переулок.

Челюскинцев сейчас  — это Кузнечная. Правда, по четной стороне — это «вулиця Кузнечна», а по нечетной — это «вулиця Ковальська». Вот и очередной к вам вопрос: а как правильно? Кто ответит — «Та без разницы!», — думаю, будет неправ.

Табличка вулиця Кузнечна
Різні варіанти написання назви вулиці
Табличка вулиця Кузнечна
Різні варіанти написання назви вулиці
Табличка вулиця Кузнечна
Різні варіанти написання назви вулиці

Хаос с безграмотными переименованиями топонимов — это микроэлемент нашего общего хаоса. Это следует исправить. Пусть не сейчас: на сегодня это далеко не самая актуальная тема, но тем не менее…

А что касается негодования некоторых горожан переименованием улиц, то позволю себе заметить, что оно не первое, и, как пить дать, не последнее. Не с нас началось и не на нас закончится. Вот вам лишь один из множества одесских примеров: Колонистская — Немецкая — Ямская — Новосельского — Островидова и … снова Новосельского. Пока так…

А чтобы вы точно знали, как правильно называются одесские улицы сейчас, после того, как многие из них переименовали, мы подготовили Полный список старых и новых названий улиц Одессы. Он актуален на декабрь 2025 года и будет обновляться в дальнейшем.

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме