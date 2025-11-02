Ключевые моменты

В Одессе появился музыкальный квартал: переулок альтовый — его часть

Только с божьей помощью (ну и коллеги в редакции помогли) смог сообразить, почему в Одессе бывший переулок Яблочкиной назвали Альтовым.

Альт — это смычковый музыкальный инструмент, родственник скрипки. Назвали переулок так неспроста — оказывается, здесь организовался целый музыкальный микрорайончик: улица Симфоническая, а рядом три переулка — Флейтовый, Скрипичный, а теперь и Альтовый. Ну что ж, и такое бывает. Прямо концерт по заказам радиослушателей.

В сказке Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе» (надеюсь, все ее помнят из детства) еще похлеще было: улицы Цветочная, Розовая, Тюльпанов, Колокольчиков, Весенняя, площади Солнечная и Весёлых Затей. А еще бульвар Сладкоежек.

Кем была Александра Яблочкина и ее связь с Одессой

А до Альтового это был переулок Яблочкиной.

Александра Александровна Яблочкина (1866–1964) — знаменитая актриса Малого театра в москве, народная артистка СССР, одна из самых «долгоиграющих» актрис мировой сцены (играла более 75 лет).

С Одессой ее что-то связывает? Чтобы да, так нет. Правда, в начале XX века труппа Малого театра гастролировала в Одессе. Это были крупные гастроли 1900-х и 1910-х годов — театр выступал в здании оперного театра, и имя Яблочкиной тогда часто упоминалось в афишах. Газеты «Одесский листок», «Южное обозрение» писали восторженные рецензии на её игру, особенно отмечая её лёгкость и комедийный талант в ролях из пьес Островского.

В своей книге «Жизнь в театре» Яблочкина вспоминает гастрольные поездки, включая украинские Киев, Харьков, Одессу. Вот цитата: «В Одессе — шумной, весёлой, с морем и солнцем — публика была удивительно отзывчива. Казалось, что весь город живёт театром. После спектаклей нас не отпускали со сцены, вызывали снова и снова, дарили цветы, фрукты, даже корзины с виноградом. Мы уезжали из Одессы с чувством радости и благодарности, как будто из дома друзей».

Переименования в Одессе — когда из-за спешки теряется логика

Хочу еще рассказать о моем недопонимании логики некоторых переименований топонимов, в частности, в Одессе — потому что именно сюда загнала меня жизнь, причем не после оккупации моего Херсона дикими тварями, а после деоккупации его ВСУ. Причина известна…

Вот, к примеру, улица Коблевская (в честь Томаса Кобле) стала Павла Зеленого. Очень интересно (и очень честно) об этих двоих одесситах из эпохи царизма, приблизительно равновеликих по рангу, написала на нашем сайте Диана Федотова.

Рекомендую ознакомиться. Я ознакомился. И подумал, что Томаса Кобле (в его честь, кстати и Коблево курортное названо) ни за что, ни про что «опустили». Кстати, Коблево — в Николаевской области, и там никто и не заикается, чтобы его переименовать! А в Одессе с улицей ох как, похоже, поспешили!

Недавно, уже после этой «экзекуции», Институт национальной памяти (единственный «мозг» переименований?) опубликовал 2 перечня исторических фигур, которые должны быть по-разному трактованы в контексте деколонизации топонимов.

«Черный» список сегодня обойдем, а вот на «белом» с привязкой к Одессе остановимся. В него милостиво внесли тех, кто в Одессе считаются «отцами города»: дюк де Ришелье, граф Ланжерон и, среди прочих, — Томас Кобле!

То есть его улицу можно было не трогать! В одесской мэрии вроде изучают эту ЧУШ (чуткое указание шефа). Неужели Коблевскую переименут «взад»!? Несолидно как-то… Что ж, может поймут, что спешка нужна при ловле блох.

Это, кстати, следовало бы понимать и черниговским «топонимо — переименователям»: там, недавно сообщил УНИАН, какому-то скверу дали имя Дональда Трампа. Что ж, недавно и автор этих строк пообещал Дональду Фредовичу улицу в Одессе.

Но, пардон, не так же быстро! Быстро только кролики «этим делом» занимаются. «Утром деньги — вечером стулья!» Да, Трамп, похоже, и года не прошло, встал на путь истины относительно Хмыря Болотного, но ведь еще не вечер.

У Трампа, мы же не раз видели, 7 пятниц на неделе. Да и нервы у него — «ни в профсоюз, ни в красную армию». Канадцы вон видеоролик «не такой» сделали, Рейгана «неуместно» процитировали насчет тарифов («поперёк» трампу). Так Дональд Фредович очень даже болезненно им по тарифам врезал.

А если в Чернигове в «его» именном сквере после собачкины «какулеты» кто-то не уберет своевременно и до него слух об этом оскорблении дойдет? Тогда нам всем — край! Ну и для чего поспешили? Думали, что он денег даст, лавочки в сквере перекрасить?! Зимой снега не допроситесь!

Чехи в этом плане — мо-лод-цы! В Праге грамотно переименовали ВСЕ улица вблизи посольства эрэфии. Очень даже демонстративный плевок в болотные рожи! Российский гнидник сейчас окружили 4 топонима: Алексея Навального (убит путлером), Бориса Немцова (убит путлером), Анны Политковской (убита путлером) и Украинских Героев.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса