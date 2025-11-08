Михаил Саблин командовал флотом Украинской Народной Республики

Сразу отметим, что оба Саблиных — совершенно разные люди, из разных эпох, но есть кое-что, их объединившее в этой публикации. Во-первых — оба военные моряки, во-вторых, фамилия и того, и другого — Саблин. Ну и наконец, оба своими знаковыми поступками вошли в Историю своей страны.

17 октября 1920 года ушел из жизни вице-адмирал, командующий Черноморским флотом Михаил Павлович Саблин. Чем он отличился, помимо прочего? А тем, что 29 апреля 1918 года, заняв должность командующего, официально объявил весь Черноморский флот принадлежащим Украинской Народной Республике. И приказал торжественно поднять украинские флаги на кораблях и на Севастопольской крепости.

Валерий Саблин — коммунист, который усомнился в советском строе

А Саблин Валерий Михайлович, капитан 3-го ранга, замполит на большом противолодочном корабле Балтфлота ВМФ СССР «Сторожевой», 8 ноября 1975 года…поднял восстание на корабле. Совпадение отчества — это случайность, он родился в 1939 году. Хотя моряком был потомственным: отец — Михаил Петрович, капитан I ранга. Прадед по матери погиб в октябре 1914 года в районе полуострова Ханко (Финляндия) вместе со всем экипажем крейсера «Паллада».

Валерий окончил военное училище, служил на флоте, а потом занесло его какими-то морскими ветрами на учебу в Военно-политическую академию им. Ленина. Окончил её с отличием в 1973 году, его имя было выбито на мраморной доске среди имён других лучших выпускников.

Да вот пока штудировал труды марксистских и домарксистских философов, сообразил, что «советский коммунизм» — это извращение, поставившее с ног на голову коммунистическое учение. И Валерий Саблин решил указать на это властям. Он разработал подробную (из 30 пунктов!) программу перестройки тогдашнего советского общества и планировал довести ее до сведения руководства СССР.

О чем шла речь в его программе? О необходимости многопартийности, свободы слова, о том, что выборы в СССР — это не о выборе, о том, что страна прогнила от коррупции и восхвалений «товарища Леонида Ильича Брежнева».

После академии Саблина назначили замполитом на «Сторожевой». Вскоре он стал неформальным лидером экипажа, знакомил сослуживцев с взглядами на перестройку в стране. У него появились единомышленники, с ними он и поднял восстание.

Командира корабля, чтобы не «подставлять», запер в каюте. Огласил экипажу: «Мы не изменники Родины, наше выступление имеет чисто политический характер. Нужно разбудить народ от политической спячки!».

Бунт на корабле

Корабль тогда стоя на рейде Риги. Далее — из доклада следственной комиссии: «Саблин предложил совершить самовольный переход корабля в Кронштадт, объявить его независимой территорией, от имени экипажа потребовать у руководства партии и страны предоставить ему возможность выступлений по Центральному телевидению с изложением своих взглядов. На вопрос, как эти взгляды увязываются с его партийностью, он ответил, что вышел из партии и не считает себя связанным с нею.»

Но планы Саблина поломал некий старший лейтенант, которому удалось незаметно покинуть «Сторожевой» и добраться до стоявшей на рейде подлодки. Он сообщил о ситуации на корабле, лишив тем самым бунтаря преимущества по времени.

Ведь все знали, что БПК должен отправиться на ремонт, и выход корабля из порта не должен был вызвать никаких подозрений. Саблин срочно направил корабль к выходу из Рижского залива. По тревоге были подняты девять кораблей пограничной охраны и Балтийского флота, а также бомбардировочный авиационный полк.

Их отправили вдогонку за «Сторожевым» с приказом в случае необходимости потопить корабль. После бомбового удара по кораблю несколько матросов освободили капитана, он поднялся на мостик, прострелил ногу Саблину. Бунтарь и его сторонники были арестованы.

Военная коллегия Верховного суда СССР заседала с 6 по 13 июля 1976 года. Валерий Саблин был признан виновным в измене Родине и приговорён к смертной казни. Расстреляли его 3 августа 1976 года в москве…

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса