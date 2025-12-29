Ключевые моменты:

Из-за повреждений оборудования в Одессе свет отключают в аварийном режиме.

Спрогнозировать такие отключения невозможно.

Бизнес и коммунальные службы переходят в режим максимальной экономии.

Отключения света в Одессе в праздничные дни

Руководство Одессы провело совместное совещание с компанией ДТЭК Одесские электросети, чтобы обсудить текущую ситуацию с электроснабжением в городе.

По словам представителей энергетической компании, после последней массированной атаки система работает в условиях повышенного риска. Чтобы не допустить повреждения оборудования, энергетики вынуждены применять аварийные отключения света.

Такие ограничения вводятся, когда потребление электроэнергии резко возрастает, и отменяются после стабилизации ситуации. К сожалению, предугадать время отключений невозможно — они происходят внезапно.

В преддверии новогодних праздников власти призывают жителей Одессы отнестись к ситуации с пониманием и по возможности сократить потребление электроэнергии. Прогнозы на ближайшее время остаются неутешительными.

Также планируются отдельные встречи с представителями бизнеса. Их цель — совместно выработать решения по экономии электроэнергии, чтобы горожане смогли провести праздники в более комфортных условиях.

Кроме того, всем коммунальным предприятиям и городским учреждениям уже поручено ввести режим максимальной экономии электроэнергии.