Ключевые моменты

Bolgrad Wine Fest 2025 собрал виноделов Придунавья, которые сочетaют традиции и современные технологии.

Валерий Абаджиев возвращается к дубовым бочкам, ведь дерево дает вину стабильность и лучший вкус.

Иван Арутюнян продолжает семейную винодельческую традицию и мечтает создать домашний музей старого оборудования.

Иван Аврамов восстановил немецкую дробилку 1940 года, сохранив исторический метод обработки винограда.

Захар Дульгер делает натуральные вина, которые «дышат» в дубовых бочках, и верит в развитие авторского виноделия на Одесчине.

Плантация – главный кабинет «Геракла виноделия» Валерия Абаджиева

На склонах озера Ялпуг, где солнце отражается в огромном зеркале воды, а ветерок гуляет по берегам, вызревают гроздья винограда пенсионера Валерия Абаджиева.

Когда-то он руководил финансовым управлением Болградской райгосадминистрации. Времена были непростые — экономили на всем. Но Валерий Васильевич сумел найти в бюджете средства на настоящую роскошь — новый белый рояль для детской музыкальной школы. Черный у них уже был, а белый хотелось для полного счастья.

Сегодня полное счастье — это виноградник. Плантация — главный кабинет Валерия Васильевича.

– Когда человека угощаешь вином, ничего объяснять не нужно, – говорит винодел, наливая в бокал изящный «Пино нуар». – Вино как музыка, не нуждается в переводчиках.

Винодел-любитель стремится к совершенству во всем. Когда-то он купил бочки из нержавеющей стали — легкие, современные. Но сейчас возвращается к деревянным.

– В дубе вино получается действительно лучше, – делится опытом Валерий Абаджиев. – Почему? Сейчас, в начале ноября, «Каберне» еще не завершило процесс брожения, нужна стабильная температура. Если бочка из нержавейки, она за ночь остывает, вино тоже холодает — а это плохо. Большая деревянная бочка держит тепло, дрожжи сами себя подогревают.

У хозяина есть две бочки по 500 литров. На подготовку каждой нужно две-три недели тяжелой работы.

– Это не просто тяжело — это каторга: воду нагреть, в бочку залить, ее каждый день крутить. За это время становишься Гераклом! – рассказывает Валерий. – Но результат того стоит.

История Ивана Арутюняна тянется от глиняных карасов деда

Иван Арутюнян — человек, который не просто делает вино, а продолжает семейную традицию. Он родился в Азербайджане, по национальности — армянин. Тридцать три года назад приехал в Болград. Обосновался, пустил корни, открыл магазин канцелярских товаров — стал предпринимателем. Но настоящее вдохновение пришло позже.

– Вино я начал делать двенадцать лет назад, это стало моим хобби, – рассказывает Иван Михайлович. – Мой дед имел небольшой винный заводик на исторической родине. Деда я не застал, но его глиняные караси* видел и помню. Это были, представьте, восемь огромных сосудов — по полторы-две тонны каждый! Они были закопаны в землю. Когда началась коллективизация, дед отдал их в колхоз. Выкопать и перенести их было невозможно, поэтому просто передвинули забор.

Сам Иван Арутюнян не имеет собственного виноградника — сырье закупает.

– Делаю от трех до пяти тонн вина за сезон, – говорит он. – Каждый год экспериментирую с сортами, но неизменно в коллекции присутствуют «Одесский черный», «Алиготе» и «Рислинг». Это мои любимцы. Я использую современное оборудование. У меня дробилка с гребнеотделителем — веточки нужно убирать, чтобы не давали кислотности. Вся тара — нержавейка или качественный пластик. Деревянные бочки уже не использую — они тяжелые, занимают много места, а новые стоят дорого.

Но даже отказываясь от старого, Иван Арутюнян не забывает прошлое. Он оставил в сарае старую дробилку и пресс — своеобразные реликвии, напоминающие о первых шагах виноделия.

– Мечтаю сделать маленький домашний музей, – признается он. – Чтобы люди видели, как раньше делали вино и какое оборудование используют сейчас.

*Карас — большая глиняная посудина овальной формы, используемая в Армении для изготовления и хранения больших объемов вина.

Как Иван Аврамов оживил старую немецкую дробилку

– Я подал заявку на участие в фестивале ради общения — это самое ценное, что у нас есть сегодня, – сказал Иван Аврамов, пенсионер, приехавший из села Калчева.

Село Калчева Болградского района словно затерялось в степи. Свежий воздух — до самого горизонта. Здесь и живет Иван Аврамов, пасечник, винодел, краевед, который издал несколько книг. У него восемьдесят ульев, он варит медовуху по старинному рецепту, а еще делает вино — около трехсот литров в год.

– У меня сохранилась очень старая дробилка немецкого производства, – рассказывает Иван Иванович. – Дед купил ее еще в 1940 году в немецком селе. Тогда отсюда выселяли немцев, и они распродавали свое имущество. Конечно, за столько лет дробилка износилась, но у меня руки растут откуда нужно: разобрал ее до последнего винтика и сделал точную копию каждой детали. Когда собрал — получилась новая дробилка по старому образцу. Преимущество этого механизма — в деталях: она не перемалывает ягоды между валиками, а именно разрывает их, сохраняя букет вкуса и ароматов. А еще старая дробилка одновременно очищает ягоды от веточек, которые отбрасывает в сторону. Вот такое совершенное оборудование было у немецких колонистов еще в прошлом веке!

Единственное, о чем жалеет Иван, — что не сохранил старинную «стяску» (давилку, пресс), которой было более полутора столетий.

– Она была уникальная — с деревянным винтом. Но со временем дерево потрескалось, и мне пришлось купить заводской пресс, – рассказывает хозяин. – А вот лень*, или, как мы говорим по-болгарски, шарпана, я сохранил для истории. Хотя работаю уже на новой, собственноруч изготовленной. Вообще настоящее — это то, что сделано своими руками.

*Лень — большой деревянный поддон, в котором происходит процесс дробления винограда и получения первого сока.

Захар Дульгер и его вино, которое дышит

Во дворе пахнет виноградом и прелой осенней листвой. Сюда часто приезжает Захар Дульгер — житель города, но сердце его принадлежит селу Долинское Ренийской громады, где на полутора гектарах земли раскинулся его виноградник. Здесь вызревают «Каберне», «Мерло», «Пино нуар» и «Пино грі». А возле старого дома тянется вверх традиционная виноградная арка — живая память детства.

– Очень люблю приезжать в село и работать на винограднике, – улыбается Захар. – Но во время сбора урожая без помощников не справиться.

Для переработки винограда он использует итальянскую дробилку, которая отделяет гребни от ягод. А вот пресс — старый, еще дедов, «румынских времен». Также у хозяина есть старинная лень — не раз отремонтированная, но надежная.

– У меня есть дубовые бочки, – рассказывает винодел. – В них вино особенно хорошо дозревает: за три года становится марочным. В дереве оно «дышит» — не так, как в пластике или металле.

Вина Захара Дульгера — натуральные, нефильтрованные, без химических консервантов.

– Мы, любители, не гонимся за заводской технологией, не используем специальные химические консерванты, – говорит он. – Хотим, чтобы в каждой бутылке была жизнь, аромат земли и солнца.

Захар Дульгер уверен: авторское виноделие на юге Одесчины только набирает обороты. И мечтает, что через десять лет на Болградском фестивале будет не шестьдесят экспозиций, как в этом году, а в разы больше. Ведь пока есть люди, вкладывающие в вино душу, — эта традиция будет жить.

Читайте также: