Ключевые моменты:
- Утро 30 декабря – массированная атака российских ударных дронов на Одесщину.
- Силы противовоздушной обороны активно противодействовали, но повреждена инфраструктура в Одесском районе.
- Повреждения: пустые резервуары для растительных масел на промышленном предприятии; гражданское судно в порту.
Один человек получил ранение
Утром, 30 декабря, российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на Одесщину с помощью ударных дронов.
По информации пресс-службы Одесской ОВА, силы противовоздушной обороны активно противодействовали, однако в Одесском районе зафиксированы повреждения промышленных объектов и портовой инфраструктуры.
Следует отметить, что в результате ударов по одному из промышленных предприятий пострадали пустые резервуары для подсолнечного масла. К сожалению, один человек получил ранения.
Также повреждение получило гражданское судно в портовой зоне. Пожара не возникло, данных о погибших или других пострадавших нет. Специальные службы работают на местах.
