Ключевые моменты:

Утро 30 декабря – массированная атака российских ударных дронов на Одесщину.

Силы противовоздушной обороны активно противодействовали, но повреждена инфраструктура в Одесском районе.

Повреждения: пустые резервуары для растительных масел на промышленном предприятии; гражданское судно в порту.

Один человек получил ранение

Утром, 30 декабря, российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на Одесщину с помощью ударных дронов.

По информации пресс-службы Одесской ОВА, силы противовоздушной обороны активно противодействовали, однако в Одесском районе зафиксированы повреждения промышленных объектов и портовой инфраструктуры.

Следует отметить, что в результате ударов по одному из промышленных предприятий пострадали пустые резервуары для подсолнечного масла. К сожалению, один человек получил ранения.

Также повреждение получило гражданское судно в портовой зоне. Пожара не возникло, данных о погибших или других пострадавших нет. Специальные службы работают на местах.

Читайте также: Удары по портам Одесщины: кадровые решения власти.