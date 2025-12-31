Ключевые моменты:
- Повреждены многоэтажные дома, возникли пожары в квартирах.
- Пострадали пять человек, среди них трое детей.
- В части города нет света, воды и тепла.
Последствия атаки беспилотников по Одессе
Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. Под удар попали жилые дома, логистические объекты и энергетическая инфраструктура.
По информации Одесской городской военной администрации, в Одессе из-за прямых попаданий и падения обломков повреждены фасады и окна нескольких многоэтажек. В двух районах города зафиксированы попадания в жилые дома. В одном из них загорелись квартиры. Также огнем повреждены припаркованные гражданские автомобили.
По обновленным данным, пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей.
Среди раненых:
- младенец 7 месяцев — состояние средней тяжести;
- мальчик 14 лет — состояние средней тяжести;
- девочка 8 лет — состояние средней тяжести.
Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Из-за повреждений инфраструктуры в части города отсутствует электроснабжение. На некоторых объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, поэтому у отдельных жителей временно нет воды и тепла.
На местах работают коммунальные службы и оперативные штабы. Жители могут получить консультации и помощь, в том числе по оформлению документов для получения компенсаций за поврежденное имущество.
