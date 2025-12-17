Ключевые моменты:

В Одессе переулок, ранее носивший имя советского офицера Николая Богданова, переименовали в честь Вильгельма Габсбурга (также известен как Васыль Вышиваный).

Эрцгерцог Габсбург был активным участником украинского национально-освободительного движения, полковником Легиона Украинских сечевых стрельцов и деятелем УНР.

Он поддерживал украинскую культуру, язык и идею украинской государственности, отказавшись от каких-либо монархических амбиций.

В 1947 году Вильгельма Габсбурга арестовало МГБ СССР; в 1948-м он умер в киевской тюрьме, так и не дождавшись свободы.

Почему при СССР переулок назывался Богданова

Есть такой небольшой переулок возле Нового рынка. Так что же за люди на адресных табличках?

Николай Васильевич Богданов — советский офицер-артиллерист, участник Второй мировой, Герой Советского Союза. К Одессе он имел отношение в том плане, что с 1940 года вверенный ему артиллерийский полк входил в состав Одесского военного округа.

Командуя им, Богданов отличился во время обороны Одессы (июль-октябрь 1941), нанося большой ущерб осаждавшим город румынским войскам. В октябре 1941 года полк был эвакуирован морем в Севастополь и с ноября 1941 по июнь 1942 года участвовал в его обороне. Указом от 27 декабря 1941 года гвардии полковнику Николаю Богданову было присвоено звание Героя Советского Союза. Воевал он до 4 октября 1943 года, когда погиб, подорвавшись на мине.

Присвоение переулку имени Вильгельма Габсбурга (Вильгельм Франц фон Габсбург- Лотринген,1895–1948), свидетельствует о том, что в Одессе помнят весьма колоритную и нестандартную персону из истории Украины.

Как родственник австрийского императора стал украинцем

Да, это эрцгерцог австрийский, но еще в нашей стране он был известен как Василь Вышиванный — достаточно заметная персона в украинском национально — освободительном движении, полковник Легиона украинских сечевых стрельцов и Армии УНР.

Вышиванный — это потому что, так соратники называли его за любовь к украинской вышиванке. Некоторые деятели, вероятно, плохо знакомые с историей украинского народа, считали Василя-Вильгельма одним из возможных претендентов на трон(!!!) — это в случае установления монархического строя в Украине в хаосе двух первых десятилетий ХХ века. Но сам он, будучи при здравом уме, никогда этого бреда не декларировал.

Для понимания, что такое уровень эрц-герцога. Когда в 1914 году террорист Гаврила Принцип в Сараево застрелил эрц-герцога Франца Фердинанда фон Габсбурга — троюродного брата будущего «владельца» одесского переулка, началась Первая мировая война.

На свет появился Вильгельм в 1895 году в родовом имении Габсбургов (сейчас это Хорватия). Семейство было «голубых кровей»: император Австо-Венгрии Франц- Иосиф I приходился Вильгельму дядей. Мать его была австрийской княгиней, отец — адмиралом австрийского ВМФ.

После его ухода в отставку семья переехала в родовое имение на западе Галичины (ныне Польша), где помимо прочих проживали и украинцы. Там и началось знакомство Вильгельма с украинской культурой. Он путешествовал по Гуцульщине, Карпатам, общался с сельчанами, изучал язык, читал с интересом Ивана Франко, Василя Стефаника, Тараса Шевченко. В конечном итоге его интерес к культуре Украины вылился в участие в политической жизни украинцев Австро-Венгрии.

В феврале 1915-го он, окончив академию, стал лейтенантом австрийской армии. Шла Первая мировая, он командовал сотней уланов (легкая кавалерия). Габсбург настоял на том, чтобы его сотня состояла только из украинцев, все они имели на мундирах сине-желтую символику. Поляков и венгров перевели в другие подразделения. То есть Габсбург стал считать себя украинцем, поощрял у соратников рост национального самосознания. Подаренную ему солдатами вышиванку он носил с удовольствием и уважением.

По законам его страны каждый член императорской семьи в 21 год становился членом парламента. Габсбург сразу наладил контакты с украинскими депутатами. Со временем он пришел к пониманию необходимости, пусть еще не независимости, но все же выделения украинских земель в составе Австро-Венгерской империи, увеличения уровня самоуправления украинцев.

Герцог Габсбург — командир украинских сечевых стрельцов

Еще в 1914-м в империи был создан легион Украинских сечевых стрельцов. В 1918-м им стал командовать Вильгельм Габсбург. Легион дислоцировался в Украине, вблизи Херсона. Легион был в народе популярен, и этим решили воспользоваться одесские социалисты, чтобы выступить против гетмана Скоропадского. Габсбургу-Вышиванному они предложили стать…новым гетманом!

Уточнение: в 1918 году Одесса была одним из важнейших городов Украинской Народной Республики и позже — ареной борьбы между различными силами (УНР, белые, французы, большевики).

Габсбург активно поддерживал украинское национальное движение, и Одесса была одним из городов, где он имел политические контакты. На юге Украины (Одесса, Николаев, Херсон) он сотрудничал с украинскими военными, пытался усиливать украинскую идентичность среди солдат, налаживать связи между украинскими политиками, координировать действия против большевиков. Но от перспективы стать гетманом он отказался.

Когда Скоропадский пал, Вильгельм стал сотрудничать с Директорией, в 1919-м стал главой отдела заграничных связей Генштаба УНР. Но разочаровался в политике Симона Петлюры, подал в отставку и эмигрировал в Чехословакию. Потом проживал в Испании и Франции.

Советская оккупация австрии и арест эрцгерцога Габсбурга

В годы Второй мировой жил в Вене, категорически не воспринимал нацистов, те подозревали его в сотрудничестве с английской разведкой. Затем, когда Вена в 1944-47 гг. была под советской оккупацией, чекисты тщательно следили за Габсбургом.

И тут, как по заказу! — встреча с французским разведчиком — вероятно в попытке через Вильгельма наладить контакты с украинским движением сопротивления на территории СССР. В августе 1947-го Габсбурга арестовало МГБ СССР по обвинению в шпионаже и связях с ОУН. Осенью его этапировали в Лукьяновскую тюрьму Киева, полгода ночами допрашивали, выбивая признание в контактах с ОУН и западными спецслужбами.

Ему грозило 25 лет лагерей, но австрийский эрц-герцог Вильгельм Франц фон Габсбург в ГУЛАГ не попал: в тюрьме он сильно заболел, медобслуживания не было и через год, в августе 1948 года он там умер от туберкулеза. Место его захоронения неизвестно, вероятно это какая-то безымянная могила у ограды Лукьяновского кладбища Киева…

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса