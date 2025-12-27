Ключевые моменты:

Бизнес, учреждения, организации, органы самоорганизации и граждане должны убирать снег.

Приоритет — лестница, тротуары, подъезды, остановки, люки.

Прилегающие территории от мусора, отходов, снега – до бордюров.

За невыполнение Правил благоустройства территории города будут штрафовать.

Пора браться за лопаты

В Одессе настоящая зима со снегом, ветром и морозом. Однако мэрия Одессы напоминает, что пора браться за лопаты. И это касается не только бизнеса.

По информации Одесского городского совета, хозяйствующие субъекты, учреждения, организации (независимо от формы собственности), органы самоорганизации населения и граждане обязаны обеспечить беспрепятственное движение пешеходов и транспорта. Вот ключевые шаги:

Немедленная уборка снега с начала снегопада во избежание наката льда. Приоритет — лестница, тротуары, пешеходные дорожки, подходы к подъездам, остановки транспорта и люки колодцев. Свежий снег можно складывать в валы на улицах или вывозных площадях, но не на остановках.

Обязательный инвентарь для борьбы со снегом и льдом: металлические или деревянные лопаты, метлы, ледорубы и т.д.

Запас посыпного материала (песок, шлак) для оперативной обработки поверхностей – особенно тротуаров.

Регулярное очищение прилегающей территории от мусора, отходов, грязи, опавших листьев и снега — вплоть до бордюров, по всему участку дома или владения.

Следует отметить, что договор на возврат эксплуатационных расходов (ПЭВ) для арендаторов или владельцев нежилых помещений в муниципальных домах не освобождает от этих обязанностей. Соответственно, правила действуют для всех.

Кроме того, за невыполнение Правил благоустройства территории города предусмотрен штраф. За нарушение (ст. 152 КУоАП) физические лица заплатят от 340 до 1360 грн, а должностные лица или ФЛП — от 850 до 1700 грн.

Напомним, в Одессе привлечены 44 единицы спецтехники и 425 работников, чтобы водители и пешеходы могли безопасно передвигаться по городу.

