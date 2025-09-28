Ключевые моменты:

В Пересыпском районе Одессы 7-й переулок 8 Марта получил новое название в честь архитектора Христиана Бейтельсбахера, а 9-й переулок теперь назван в честь изобретателя линолеума Фредерика Волтона.

Бейтельсбахер был выходцем из немецкой колонии, учился в Германии и работал в Одессе, где оставил значительное архитектурное наследие — жилые дома, промышленные здания, реконструированные больницы и школы.

Среди его известных работ в Одессе — дом Гершеневского на Старопортофранковской, дом Гагарина на Екатерининской площади, ресторан Сигала в Аркадии и ворота завода Викандера и Ларсена на Пересыпи.

Фредерик Волтон, англичанин, который изобрёл линолеум и запатентовал его в 1863 году, теперь увековечен в топониме Одессы, хотя на его родине подобных названий не нашли.

Бейтельсбахер был немецко-одесским архитектором

А он — таки да! — хорошую память по себе в Одессе оставил. Если в двух словах — архитектор, талантливый представитель немецкой диаспоры, воспитанник саксонской школы архитектуры, выпускник Дрезденской королевской академии.

Родом Христиан Готлибович был из немецких колонистов. Родился в 1864 году в этих краях — в поселке Нейбург Либентальского округа Одесского уезда Херсонской губернии (сейчас это село Новоградовка Овидиопольского района).

В 1876 году начал учебу в Центральной школе в Гросс-Либентале (это поселок Большая Долина), а в 1880-м – в ремесленном училище Святого Павла в Одессе. Через какое-то время уехал на историческую родину предков — в Германию, учиться.

Окончив академию, поработал архитектором в Германии, в 1896-м приехал в россию. Вначале занимался строительством и реконструкцией лютеранских церквей в немецких колониях Херсонской губернии. А потом занялся проектированием жилых доходных домов непосредственно в Одессе.

С 1901 года Бейтельсбахер состоял на архитектурной службе при Одесской уездной земской управе, занимался реконструкцией лечебных и учебных зданий. В 1910-е годы он взялся за тему промышленной архитектуры.

По его разработкам, например, построены сохранившиеся поныне мастерские и ворота завода линолеумных покрытий Викандера и Ларсена на Пересыпи. Объем сохранившегося наследия архитектора относительно невелик, но большинство его работ – яркие и значимые. К примеру, это дом Гершеневского на Старопортофранковской, дом Гагарина на Екатерининской (Европейской ныне) площади, ресторан Сигала в Аркадии.

В 1914 году, когда началась Первая Мировая, архитектор вернулся в Германию, продолжал там работать, но, подчеркивают специалисты, наиболее интересный период его творчества был одесский. Умер Христиан Готлибович Бейтельсбахер в 1929 году.

Новое название 9-го переулок 8 марта — переулок Фредерика Волтона

Кстати, заканчивая тему персонифицированных ныне бывших 8-мартовских топонимов, вкратце расскажем о 9-м переулке 8 Марта, который сейчас — Волтона. На первый взгляд, Волтон этот притянут за уши: чистопородный англичанин, в Одессе никогда не был. Но! Помните, 8- мартовские топонимы мы начали с улицы 8 Марта, которую сейчас «отдали» Викандеру и Ларсену — предприимчивым шведам, которые в конце 19-го века наладили в Одессе производство линолеума?

Так вот, Фредерик Волтон этот линолеум у себя в Англии…изобрел. Он запатентовал его в 1863 году. Термин «linoleum» тоже принадлежит Волтону — он составил слово из латинских «linum» (лён) и «oleum» (масло). Что интересно, в 1877 году в США патентное ведомство официально признало слово «linoleum» нарицательным — это один из первых случаев в истории, когда торговая марка превратилась в общее название (как потом, к примеру, «ксерокс» или «джип»).

Я долго копался в Сети в поисках хоть каких-то топонимов в честь инженера Волтона на его туманной родине — не нашел ничего. Что ж, Одесса — рулит!

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

Заглавное фото — Здание кирхи в Новоградовке (Одесская область), архитектор Христиан Бейтельсбахер. Изображение отреставрировано с помощью искусственного интеллекта.