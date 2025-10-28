Ключевые моменты

Семья Баурда из Болграда превратила обычное хобби в прибыльный бизнес по производству уникальных сортов меда.

Их пасека является кочевой — ульи перемещают между районами, чтобы получить разные ароматы и сорта меда.

Супруги внедряют современные технологии: видеонаблюдение на солнечных батареях, новое оборудование для откачки меда.

Баурда создали «Медовый центр» в Болграде, где проводят детские экскурсии с конкурсами, дегустациями и обучающими играми.

Их бессарабский мед покупают не только в Украине, но и в Румынии, Болгарии и даже в Норвегии.

Родители, занимайтесь делом серьезно!

Семен Баурда работает в Болграде водителем школьного автобуса, а его жена Наталия – бухгалтером в реабилитационном центре для людей с инвалидностью. Пасека – это хобби, которое переросло в семейный бизнес.

– Началось с того, что мой муж захотел иметь дома свой натуральный мед, и пятнадцать лет назад мы купили первые два улья, – рассказывает Наталия Баурда. – В нашем роду никто не занимался пчелами, совсем не было опыта, мы начинали с нуля. Потом у нас стало пять ульев, начали подключать к работе сына Николая, он нам помогал.

Однажды наш четырнадцатилетний Коля посчитал и заявил, что пять ульев – это не рентабельно. Он сказал: «Родители, пожалуйста, либо занимайтесь этим серьезно, либо не тратьте время».

И вот на семейном совете мы решили развивать пчеловодство. Стали увеличивать пасеку – у нас стало 15, потом 30, потом 50 ульев. На сегодняшний день у нас 70 пчелиных семей.

Кочевая пасека в поисках эксклюзива

– Но дело не в количестве, а в том, что мы стараемся производить очень широкий ассортимент меда, – продолжает Наталия. – У нас пасека кочевая, она перемещается Измаильским и Болградским районами, иногда и дальше: ульи ставим на платформу и в течение сезона переезжаем с места на место. За сезон меняем как минимум 4-5 локаций, что позволяет получить разный мед. Мы стараемся находить такие места, такие культуры, которые дадут интересные сорта меда, редкие. Например, в селе Котловина, что в Ренийской громаде, фермеры традиционно занимаются семеноводством – там есть поля с белой горчицей, кориандром и другими семенными культурами. Мед, который пчелки собрали на белой горчице, имеет тонкий вкус, который не оставляет послевкусия. А у кориандрового меда, наоборот, длинное и яркое послевкусие.

Есть культуры, которые цветут одновременно, и нам приходится делить пасеку: например, тридцать ульев везем на лавандовое поле, остальные – на кориандровое. Конечно, это дополнительные хлопоты и расходы, ведь пасеки нужно еще и охранять. Иногда есть сторож, который постоянно живет на пасеке, иногда мы дежурим в коллаборации с другими пчеловодами. В последнее время начали устанавливать камеры видеонаблюдения, которые заряжаются от солнечных батарей. В целом оборудования у нас немало, мы идем в ногу со временем.

Дедовские методы и суеверия – в прошлом

– Наталия, вы сказали про коллаборацию с другими пасечниками – у вас коллективные стоянки?

– Нет, но мы сотрудничаем со всеми пчеловодами. Раньше старые пчеловоды считали правилом держать свои наработки в секрете, ни с кем не делиться, а мой муж считает, что информацией, опытом нужно обязательно обмениваться. К нему обращаются коллеги за советами, он спрашивает. Семен дружит со многими пчеловодами из Вилкового, из Закарпатья – и вместе мы достигаем лучших результатов.

– Семьдесят ульев – это много, вы сами справляетесь или привлекаете помощников? Например, трудоемкий процесс – откачивать мед.

– Старые пчеловоды действительно жалуются, что это тяжело. Да, если работать дедовскими методами, а у нас есть новое современное оборудование, и поэтому мы справляемся вдвоем. Например, есть новые медогонки, в которых практически нет ручного труда. Там стоит двигатель, он крутит, вы только перемещаете рамки с медом. Очень много есть интересных приспособлений для облегчения работы пчеловодов, мы каждый год стараемся что-то новое себе приобрести. Только когда перевозим пасеку, нужны помощники.

Конкурсы, викторины и полезные конфеты

– Видим, что вы участвуете во многих ярмарках и предлагаете покупателям как традиционные сорта меда – акациевый, рапсовый, разнотравье, так и редкие вкусы – лаванда, горчица, кориандр. А чем еще можете удивить?

– В этом году мы начали делать медовое драже. Это такие маленькие конфетки, которые содержат пыльцу, прополис, мед и воск. Достаточно 10-12 драже, чтобы организм получил суточную норму микроэлементов и витаминов.

Все знают о пользе пыльцы, мы ее собираем специальными устройствами. Но как заставить себя или ребенка съесть пыльцу в сухом виде? Это даже неприятно. А в смеси с медом и прополисом получились вкусные и полезные конфеты, которые мы делаем на специальном устройстве.

Многие еще любят орешки с медом, но этим уже никого не удивишь.

На каждый товар есть свой покупатель. Каждый должен попробовать и найти тот вкус, который нравится именно ему. Есть люди, которым нравится только свежий мед, при этом они хотят знать, с каких именно полей он собран. Мой муж ведет страницу в Фейсбуке, где все показывает и рассказывает о буднях нашей пасеки.

– А еще я слышала, что можно посетить в Болграде ваш «Медовый центр» и примерить костюмы пчеловодов.

– Одно из направлений нашей работы – это проведение экскурсий для детских групп. Мы готовим для них специальную программу с конкурсами, викторинами и призами.

Дети узнают о всем процессе пчеловодства, держат в руках инструменты. Более того – надевают костюмы пчеловодов, фотографируются в них и получают очень много эмоций.

И, конечно, мы угощаем их нашими медовыми продуктами. Стоимость такой экскурсии – сто гривен на ребенка, к нам приходят целыми классами. Мне кажется, я уже знаю почти всех детей нашего города.

Пчелы лечат, но требуют заботы

– Наталия, вы развиваете апитерапию, в частности, лечение биополем пчелиной семьи?

– У нас дома сделан лежак над четырьмя ульями, но мы его используем только для себя. Это приятные и интересные ощущения. Когда я впервые попробовала, то потерялась во времени. Прошло каких-то пять-десять минут, а мне показалось, что больше часа. Рекомендуется в первый раз находиться рядом с пчелами не больше 15 минут.

Их жужжание, запах меда, воска – это очень хорошо для нервной системы.

– Нередко слышу жалобы от пчеловодов на то, что пчелы страдают от ядохимикатов, которыми обрабатываются поля.

– У нас нет проблем, потому что мы договорились и работаем с фермерами совместно. Мы заранее узнаем, что и где они планируют сеять, а фермерам выгодно, когда пасека рядом, и пчелы активно работают.

Партнеры стараются обрабатывать поля в ночное время, они нас заранее предупреждают, чтобы мы приняли меры предосторожности.

В этом году у нас была другая проблема – пожары. Лето было очень жарким, все высохло. У нас на пасеке было три случая, когда к полю приближался огонь. Вызывали пожарных, сами фермеры пригоняли тракторы и окашивали поля.

– Многие жители юга Одесской области заметили, что в этом сезоне в природе было меньше пчел. Это действительно так?

– Этот год вообще не очень удачный для пчеловодов из-за климатических «качелей». Весной сначала было тепло, и пчелы начали активно работать. Потом резко похолодало, а наши труженицы уже заложили расплод, и это было не очень удачно для развития пчелиных семей. Потом ударила сильная засуха – и многие медоносные культуры не дали того, что ожидалось. Например, акация дала очень мало цветов, в этом году чистого майского меда у нас в регионе просто нет. В целом в этом году меда меньше, чем в прошлом.

Бессарабский мед доезжает до Норвегии

– Расскажите, пожалуйста, кто покупает ваш мед, кроме земляков?

– У нас есть покупатели из Одессы, Измаила, мы даже в Днепропетровск посылки отправляем. В начале большой войны многие мамы с детьми уехали за границу и просят нас выслать домашний мед. Он едет в Румынию, Болгарию и даже в Норвегию.

– Николай, ваш сын, который подтолкнул к прогрессу, наверное, уже совсем взрослый…

– Да, он женился. Наша невестка совсем ничего не знала о пчелах, но втянулась в процесс с первых дней. Она не боится. Уже ездила с нами на откачку меда и отлично справлялась с работой.

А еще хочу сказать, что у нас очень хорошие соседи, которые полностью принимают наших пчел, даже оставляют им воду. Более того, разводят розы – чтобы наши пчелки их навещали. Знаю, что у пчеловодов бывают конфликты с соседями, а у нас – полное взаимопонимание.

Читайте также: