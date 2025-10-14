Ключевые моменты

В Болграде действует программа развития туризма с финансированием свыше 4 млн грн на три года.

Благодаря «Информационно-туристическому центру» создано более 27 туристических локаций.

Болградская громада активно делится опытом с другими — Арцизской, Городоцкой и Сатановской.

Развитие туризма признано важной частью экономики громады и сохранения культурного наследия.

В августе вышла публикация «Зеленый туризм на Одесщине и Хмельниччине: почему Болград успешный, а Городоччина отстает», которую издание «Одесская жизнь» подготовило вместе с Городоцким телерадиопресцентром. После этого у специалистов, занимающихся развитием местного туризма, появилось желание познакомиться лично и обменяться опытом.

К встрече в Zoom представителей Болградской и Городоцкой громад присоединились делегаты ещё двух — Сатановской из Хмельницкой области и Арцизской — из Одесской: у них есть определённый опыт работы в сфере туризма, но возник интерес к успехам Болграда.

Услышьте разницу вложений в туризм: четыре миллиона или ноль

Руководительница отдела культуры, туризма, молодёжи и спорта Болградской громады Жанна Суслина ещё раз подчеркнула, что развитие туризма возможно лишь в дружественной коллаборации предпринимателей, органов местного самоуправления, коммунальных и других учреждений. А ещё — при условии финансирования.

– В Болграде принята программа развития туризма, на её финансирование на три года в местном бюджете предусмотрено четыре миллиона 125 тысяч гривен, – сказала Жанна Суслина, поразив участников встречи такой суммой, ведь у них — ноль. – Мы считаем, что говорить о развитии туризма и не поддерживать это направление работы финансово — недальновидно.

Участники узнали, что из Болградского городского бюджета финансируется работа директора и специалиста коммунального учреждения «Информационно-туристический центр «Болград». Они сотрудничают с бизнесом — проводят семинары, встречи, дают практические рекомендации крафтовикам, хендмейдерам, предпринимателям, чтобы улучшить продукты и услуги. Благодаря работе центра уже сформировано 27 туристических локаций, ещё с десяток — в процессе оформления.

За счёт городской программы финансируется участие специалистов в семинарах, организация промо-туров и даже выезды крафтовиков Болградщины на международные ярмарки и фестивали.

Громадой также финансируется выпуск рекламной продукции, продвигающей предпринимателей в области туризма. Сейчас создаётся макет этнографической карты Болградской громады с 14 локациями, в том числе частными коллекциями.

Жанна Суслина подчеркнула, что четыре года назад работу по развитию местного туризма начали вести «с чистого листа».

– Раньше у нас, кроме проведения нескольких фестивалей, поддержки туризма со стороны местной власти практически не было, – рассказала Жанна Суслина. – Но теперь есть понимание, что развитие туризма — это развитие экономики громады, это сохранение исторического и культурного наследия.

У Сатанова есть целебные источники, но есть ли с этого выгода городу?

Сатанову повезло: в шести километрах от посёлка есть целебные источники воды, похожей на знаменитую карпатскую «Нафтусю». В своё время здесь был создан бальнеологический курорт, где и поныне лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и мочеполовой системы, печени и жёлчного пузыря, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и т. д. В курортный городок приезжают гости из многих регионов Украины.

Пять лет назад за средства Европейского союза в Сатанове был построен туристско-информационный центр, который передан на баланс поссовета.

Однако, как сказала исполняющая обязанности директора Лариса Иванцова, «центр живёт своей жизнью».

– Так сложилось: привыкли зарабатывать на туристах курорты, а само местечко ещё не понимает, что каждый исторический объект должен приносить деньги и зарабатывать на себя, – говорит Лариса Иванцова. – Если есть, к примеру, Сатановский замок, то за посещение можно брать деньги. Но для этого там сначала нужно как минимум навести порядок. Поссовет помогает организовать уборку, выделяет технику, людей — и уже за это спасибо.

Полчаса — и новый туристический маршрут сформирован

В Болграде вопрос внешнего вида туристических объектов, включённых в 15 базовых маршрутов, уже давно не стоит — порядок наведён и поддерживается.

– Мы постоянно на связи с руководителями всех учреждений — культурных, религиозных, а также с предпринимателями, работающими в сфере крафта и туризма, – рассказала директорка туристического центра Юлия Димитрова. – Если поступает специальный заказ от туристической группы, мы за полчаса составляем маршрут. У нас есть рекреационные зоны для тех, кто желает просто отдохнуть. Есть тематические гастро- и этномаршруты, возможность посетить духовные святыни и т. п.

Участники встречи из Болграда рассказали, что уже работают над календарём 2026 года — составляют перечень мероприятий для популяризации и продвижения крафтовиков и хендмейдеров — они очень нуждаются в поддержке.

А ещё Болград поделился с Сатановом собственным опытом: центр туризма должен зарабатывать деньги на собственные потребности.

– Чтобы не бояться проверок, мы официально, на уровне исполкома, утвердили перечень платных услуг и открыли счёт, – рассказала Жанна Суслина.

– Наш центр зарабатывает 10–12 тысяч гривен за несколько месяцев, но это тоже деньги, – добавила Юлия Димитрова. – Однако главное достижение для нас — это доверие партнёров.

У Городка из Хмельниччины — своя «изюминка»

Сергей Щур, заместитель начальника отдела культуры, национальностей, религий и туризма Городоцкого горсовета, рассказал, что неоднократно принимал участие в аналогичных встречах.

– Сегодня в очередной раз убеждаюсь, что все мы разные, у каждого есть свой уникальный опыт, – отметил Сергей Щур. – Не всегда можно адаптировать опыт других у себя в громаде, но приятно то, что в разных уголках Украины туризм превращается в мощную отрасль креативной индустрии.

Господин Сергей рассказал, что в Городке центром туризма по сути стал историко-краеведческий музей, который был построен уроженцем Городка, профессором медицины, президентом корпорации «Юрия-Фарм» Николаем Гуменюком за собственный счёт. В процесс создания экспозиции меценатом были вовлечены учёные и местные краеведы. Четыре года назад современный G-Museum, аналогов которому нет в Украине, был передан на баланс громады.

– Да, нам повезло, но дальше нужно с достоинством и на высоком уровне вести работу, – отметил Сергей Щур. – У нас установлена высокая планка, и каждый день мы должны доказывать, что этот музей — современное просветительское учреждение, охватывающее очень многие сферы.

В музее часто происходят события, которые прославляют Городок даже за рубежом. Например, сейчас здесь экспонируется персональная выставка работ пастельной живописи киевской художницы Елены Динник.

Болградцы отметили, что для них создание городского музея — пока мечта. Опыт Городка — это интересно.

Арциз идёт по стопам Болграда

Нет турцентра и в Арцизской громаде, что на Одесчине. Его функции, как и в Городке, выполняет местный историко-краеведческий музей, а также два сотрудника отдела культуры и туризма.

– Совместными усилиями мы уже создали проект «Путями бессарабских колонистов», в который внесены все сёла громады, – рассказала исполняющая обязанности начальника отдела культуры и туризма Арцизского горсовета Диана Иванова. – Для нас очень интересен опыт Болграда по созданию центра туризма как коммунального учреждения. Надеемся, это наш следующий шаг. Есть понимание, что в громаде нужно развивать крафтовое производство, гостиничный бизнес.

В настоящее время Арцизская громада подписала меморандум о сотрудничестве с опытным соседом и движется проторённой дорогой Болграда.

Представитель Болграда туристам: «Приезжайте — у нас всё есть»

Во время встречи болградская сторона передала коллегам несколько интересных документов — презентации опыта работы, анализ выполнения программы по развитию туризма, видео о туристическом Болграде, из которых можно получить много информации.

Участники Zoom также получили анонсы ближайших болградских фестивалей.

– Приглашаем в гости, хотим вас видеть в нашем многонациональном регионе, – пригласила коллег из Хмельниччины Жанна Суслина. – Вы увидите культуру и традиции болгар, гагаузов, албанцев, молдаван, полакомитесь блюдами национальной кухни. Не нужно выезжать за пределы Украины, чтобы познакомиться с культурой других народов — у нас всё это есть. Если нужно, мы сделаем официальные приглашения и поможем получить документы на право пересечения международного пункта пропуска под Паланкой, есть такая практика, – уточнила Жанна Николаевна. – В Болград приезжают крафтовики и мастера декоративно-прикладного искусства даже из Львовщины, значит речь идёт об объединении регионов.

Жанна Суслина предложила коллегам из Хмельниччины разработать совместный маршрут для обмена туристами и гостями. А ещё она искренне поблагодарила журналистов за то, что подняли тему развития туризма в малых городах и инициировали обмен опытом.

На анонсном фото — экскурсия по подземельям Болграда