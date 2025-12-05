Ключевые моменты:

ЮНЕСКО предоставила усиленную международную защиту 19 новым памятникам.

Статус усиленной защиты запрещает использование культурных объектов в военных целях и гарантирует международную охрану.

Среди новых объектов шесть из Одесского региона.

Нарушение статуса считается серьезным международным преступлением с повышенной ответственностью.

Большое количество объектов в Одессе под защитой ЮНЕСКО

На днях комитет ЮНЕСКО принял важное решение — 19 новых украинских культурных памятников получили статус усиленной международной защиты. Добавим, что в настоящее время в этом эксклюзивном перечне уже насчитывается 46 достопримечательностей из нашей страны. Это делает Украину одним из ведущих государств по количеству культурного наследия под высоким уровнем охраны.

Стоит отметить, что среди новых объектов, получивших этот почетный статус, немало из Одесского региона:

Аккерманская крепость, г. Белгород-Днестровский Одесская область;

Здание Кирхи (Церковь Святого Павла), г. Одесса;

Приморская лестница, г. Одесса;

Одесский музей западного и восточного искусства, г. Одесса;

Одесский национальный художественный музей, г. Одесса;

Одесская национальная научная библиотека, г. Одесса;

Также в список добавили архитектурные и исторические объекты Харькова, Сум, Запорожья, Ивано-Франковска и других городов.

Напомним, что усиленная защита по международному Второму протоколу в Гаагскую конвенцию 1954 года означает, что эти объекты признаны важными для мирового культурного наследия. Соответственно эти достопримечательности находятся под строгой правовой защитой, запрещающей их использование в военных целях или как укрытие для боевых действий. Нарушение такого статуса квалифицируется как серьезное международное правонарушение с повышенной ответственностью.

