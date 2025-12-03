Ключевые моменты:

Вилково – уникальный город на воде, известный как «украинская Венеция».

Ерики стремительно мелеют из-за климатических изменений.

Война и отток населения уменьшили уход за каналами.

Жители обсуждают, сохранять ли ерики.

Водоемы стремительно мелеют

Известный городок Вилково в Одесской области, называют «украинской Венецией» и является туристическим магнитом. Уникальность населенного пункта состоит в том, что старая его часть расположена на воде. Поэтому улицами в городе служат каналы, которыми перемещаются преимущественно на местных гондолах и моторных лодках. Каналы, называемые эриками, в Вилково неширокие – всего 1-2 метра в ширину. Местные жители поддерживали ерики, чтобы они были широкими, красивыми, ухоженными. Кроме того, раньше ерики служили жизненно важными транспортными путями — на лодках добирались до огородов, добывали ил для строительства и удобрения грунтов.

По информации телеграмм-канала Вилкова, водоемы туристической локации начинают мелеть. Большую роль в этом играют климатические изменения: в Дунайском регионе наблюдается обмеление рек из-за жары (+1–1,5°C), волны засухи и падение уровня воды на 5–25%. Соответственно, департамент экологии Одесской области фиксирует угрозу для дельты Дуная.

Стоит отметить, что произошло кардинальное изменение образа жизни местных жителей: меньше лодок, больше автомобилей, активное внедрение современных материалов сделали каналы ненужными. Без ухода, водоемы заросли камышом. Кроме того, война сократила количество жителей, способных поддерживать порядок. Ну а несанкционированные стоки канализации уничтожили микробиом, лишив каналом самовосстановления.

Будет ли сохранена «украинская Венеция»

Местные жители Вилкова предлагают опрос: нужны каналы или готовы горожане ухаживать за ними сами и какую помощь ждать от власти. Ведь, чтобы сохранить «украинскую Венецию», необходимо не только индивидуальное очищение, но и помощь техникой. Без комплексного подхода уникальная экосистема может исчезнуть навсегда.

Напомним, уникальность Вилково также в том, что большинство населения города составляют староверы – липованы. Поселок здесь в середине XVII века основали донские и запорожские казаки, преследуемые царской властью по религиозным и политическим мотивам. К слову, в те времена территория Дунайского устья принадлежала Османской империи.

