Ключевые моменты:

В 11 селах Березовского района зафиксирована массовая гибель пчёл.

В радиусе не менее 20 км уничтожены и дикие опылители.

Причина: отравление несертифицированными пестицидами.

Экоактивисты требуют реакции контролирующих органов, проверку агрофирм и реакции правоохранительных органов.

По словам руководителя общественной организации «Зеленый лист», химика и биолога Владислава Балинского, массовая гибель пчел в Березовском районе произошла из-за несертифицированных пестицидов, примененными с грубым нарушением норм. Речь идет о сотнях ульев и миллионах пчёл, а также о полном исчезновении диких опылителей в радиусе не менее 20 км.

В данном случае по словам пасечников ответственное предприятие — ООО «Рассвет СГП Маки», которое обрабатывало поля 23-28 июня 2025 года. Сообщение об обработке поступило формально, в день обработки, без учета реального времени для эвакуации пасек. Все было сделано с грубым нарушением норм и регламентов.

По словам Балинского, пчеловоды подали заявления в полицию и предоставили фото- и видеодоказательства, однако реакции от Госпродпотребслужбы нет, как и в сотнях аналогичных случаев по Украине.

Общественная организация «Зелёный лист» требует немедленного реагирования, внеплановых проверок, открытия уголовного производства и создания публичного реестра случаев отравления пчел.

“Пчелы — это не просто мед. Это жизнь. Это опыление сельскохозяйственных культур, это почвенное плодородие, это биоразнообразие. Их гибель — это удар по всему живому”, — отметил экоактивист.

Как сообщалось ранее, прибрежная зона Одессы страдает от настоящего нашествия божьих коровок.

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