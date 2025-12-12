Ключевые моменты:

Сегодня, 12 декабря, РФ нанесла ракетный удар по двум портам Одесчины.

В Одесском порту ранен сотрудник частной компании, поврежден контейнерный перегрузчик.

В Черноморском порту загорелось турецкое судно, пострадавших нет.

Президент Зеленский отреагировал на сегодняшний атаки россиян.

Напомним, сегодня днем в Одессе, вскоре после того, как в 15:20 был дан сигнал тревоги, прозвучала серия мощных взрывов. До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистики с территории временно оккупированного Крыма, а затем – о двух скоростных целях на Одессу/Черноморск.

Позже стало известно, что в порту горит контейнеровоз. Также сообщалось, что в результате обстрела пострадало турецкое судно.

В порту Черноморска тушили масштабный пожар

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, сегодня Россия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре двух портов – в Одессе и Черноморске.

«Армия РФ применила «шахеды» и баллистические ракеты по территории двух портов. В Одесском порту ранения получил работник частной компании – ему оказывается медицинская помощь. Также поврежден контейнерный перегрузчик.

В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно пострадавших нет.

Однако на борту одного из судов возник пожар. Аварийные службы локализуют возгорание, производят осмотр повреждений.

Удар направлен по гражданской логистике и торговому судоходству. Россия системно атакует портовую инфраструктуру, обеспечивающую перевозку продовольствия и грузов для мировых рынков», – проинформировал министр.

В управлении ГСЧС в Одесской области опубликовали фото и видео с места «прилета» в Черноморске:

В настоящее время проводится оценка состояния объектов и судов. Необходимые восстановительные меры уже начаты во взаимодействии с портовыми администрациями и экстренными службами, добавил Алексей Кулеба.

Атаку на Одесчину 12 декабря прокомментировал Зеленский

На сегодняшние атаки страны-агрессора отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня российская армия нанесла ракетный удар по нашей Одесской области, прошлой ночью была и российская атака на энергетику Одессы. В свое время мы говорили о ситуации в этом городе, о людях Одессы с президентом Трампом.

Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине», – написал на своих страницах в соцсетях глава государства.

Как сообщалось, в ночь на 12 декабря, враг в очередной раз атаковал Одессу ударными дронами. Удар пришелся по энергетической инфраструктуре, отчего часть города осталась без света и воды.

По данным ДТЭК, на восстановление поврежденных электросетей требуется время, и свет в дома некоторых горожан обещают вернуть не ранее 15 декабря.

На утро сегодняшнего дня после ночной атаки без света оставались 91,9 тыс. семей.