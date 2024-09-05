Пчелиное наследие: как подарок отцу определил судьбу сына на десятилетия

Работа для зрелых людей

Иван проходил срочную службу в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. Был связистом, артиллеристом, пережил многое. Награжден медалью «За отвагу».

— После того, как я вернулся домой, приходил в себя целый месяц, ходил как чумной, не хотелось ни с кем разговаривать, — вспоминает Иван. – Моя бабушка была знатная травница: каждое утро она заставляла меня выпивать кружку козьего молока и давала настойку успокоительных трав.

А еще благотворно действовали пчелы – Иван начал помогать отцу работать на семейной пасеке, постепенно вникая в азы этого дела.

— Отец настолько увлекся своей пасекой, что в одно время довел количество ульев до сорока, — рассказывает Иван. – Но у каждого пчеловода бывают периоды взлетов и падений. Это зависит от многих факторов – погодные условия, болезни пчел, умение хозяина правильно работать с пчелосемьями. Сначала на домашней пасеке работал папа, а мы с братом были у него помощниками. Кода папы не стало, я решил продолжить его дело, мне было уже 42 года. Знаете, увлечение пчелами приходит только после сорока, в зрелом возрасте, молодежь, как правило, пасекой не занимается. Раньше в нашем селе было немало пчеловодов-любителей, и я мог с ними консультироваться – так приходило мастерство. И вот уже пятнадцать лет я продолжаю дело отца.

Работают так, что аж гай гудит!

— Пасека — это очень интересно! – продолжает Иван. — При правильной организации работы она занимает немного времени. Конечно, это зависит от количества ульев. Если их не более десяти, то это любительский уровень, меда хватает для семьи и родни. Если ульев более десяти, то уже остается мед на продажу. Год на год не приходится. У меня самым удачным был 2017-й, когда было 23 улья, и меда я накачал столько, что пришлось занимать бидоны, — более полутонны. Текущий сезон – крайне неудачный: из десяти ульев перезимовали только три, семь пчелосемей погибли. Где-то я не досмотрел, где-то сказались резкие перепады температуры. Но я руки не опускаю. Через кризисы проходят все пчеловоды. Сейчас, в период военных потрясений, пчелы – лучшее лекарство, релакс. Какой бы ни был уставший, когда начинаешь с ними работать, про все забываешь, отходишь от негатива. Пчелы в принципе не подпускают к себе, если ты раздраженный, если злишься. К ним надо подходить с добрым настроением, не делать резких движений и обязательно с ними общаться, разговаривать. Главное — им не мешать и не тревожить. Пчела – как женщина: создай ей комфортные условия, и она сама знает, что ей надо делать. Нам есть чему поучиться у пчел. Если бы люди хотя бы на двадцать пять процентов жили так, как пчелы, то человечество было совсем иным. Вы видели, как они работают?! Утром еще не взошло солнце, а уже стоит гул – пошла работа. Пока что-то в округе медоносит – акация, разнотравье, подсолнечник — они работают – аж гай гудит!

Сильная и беззащитная

Пчелы – это не только мед. Это перга, прополис, маточное молочко и много других сопутствующих продуктов, которые представляют колоссальную пользу для человека. Самой своей энергетикой пчелы благотворно действуют на организм – не зря некоторые строят апидомики, где есть возможность поспать над ульями, оздоровиться и набраться сил.

— Занимаюсь пасекой и поражаюсь сколько пчела дает человеку, и в то же время насколько она беззащитна, — говорит Иван. — Летом на них охотятся стаи золотистой щурки – птицы, которые поедают пчел. На зиму в улья могут забраться мыши. Человек – тоже угроза: он применяет гербициды, ядохимикаты, от чего могут пострадать пчелы, и такие случаи были. В природе пчелы живут в дупле и постоянно меняют место дислокации, ведь накапливаются продукты жизнедеятельности, возможно развитие болезней. Пчелы любят чистоту – пасечник должен каждый год пересаживать семью в чистый улей, а предыдущий тщательно чистить и обеззараживать. Я считаю, что пчеловоды должны объединяться, чтобы сообща развивать свое любимое дело и защищать пчелок.

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