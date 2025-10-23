Ключевые моменты

На севере Одесчины самыми умелыми огородниками считаются жители Ананьевской и Зеленогорской громад.

Светлана Паровик из села Ясеновое Второе выращивает экологически чистые овощи и планирует обустроить теплицы.

Пенсионер Николай Осипенко из Ананьевщины имеет гектарный огород, пруд и сад, а выращенное продает на местных рынках.

Несмотря на трудности и войну, местные крестьяне доказывают, что любовь к земле и трудолюбие приносят достойный результат.

Вот это хозяйка: три огорода – одна дыня!

Про украинскую женщину справедливо говорят, что она «встает раньше Бога», ведь ее день начинается с рассветом и длится, независимо от времени года, не меньше 16 часов.

Хозяйка из села Ясеновое Второе Зеленогорской громады Светлана Паровик — из числа тех неутомимых селянок. Уроженка рабочей семьи Диденко из поселка сахароваров Зеленогорское, выучилась на бухгалтера и даже не думала о труде сельской труженицы.

– После окончания Ананьевского аграрно-экономического техникума работала на местном сахарном заводе. Как-то на заводской дискотеке, куда съезжались парни из окрестных сел, познакомилась с красивым парнем Михаилом. Когда сыграли свадьбу — переехала в село Ясеновое Второе к мужу. На работу каждый день добиралась рабочим автобусом, а вечером наверстывала огородные и домашние дела. И только в 2006 году, когда родились сыновья Саша и Евгений, а завод закрылся, переквалифицировалась в селянку, — рассказала Светлана Паровик. — Сначала с семьей занимались выращиванием клубники и немного садили овощей. Теперь ранними и поздними овощами засаживаем весь огород, расположенный неподалеку от Кодымы. Недавние сентябрьские заморозки сильно повредили делу, уничтожив урожай помидоров, баклажанов и сладкого перца. Только морозостойкая белокочанная капуста пережила непогоду, а пекинскую и цветную спасаем, укрывая агроволокном. Заморозки и засуха побуждают построить на приусадебном участке две большие теплицы. Есть даже мысль поехать в Европу, чтобы заработать деньги на их покупку.

Каждую осень трудолюбивые Паровики львиную долю заработанного за сезон снова вкладывают в огородное дело. Прежде всего покупают высокопродуктивные семена разных сортов томатов, огурцов, капусты, лука, горького и сладкого перца, бахчевых и обязательно — средства защиты растений. Также обновляют трубы для полива, поврежденные вредителями и погрызенные лисами. Всего расходуется более 50 тысяч гривен, не считая оплаты за электроэнергию, топливо для машины и другие расходы.

С наступлением зимы начинается кропотливая работа по выращиванию рассады, которая весной высаживается в открытый грунт. А еще ведь и домашние дела никто не отменял: подмести, убраться, а то еще зайдет сосед и скажет: «Вот это хозяйка: три огорода – одна дыня».

Пани Светлана рассказала, что помогать ей сапать огород приходят 80-летняя свекровь Нина и невестка Ангелина. В разгар созревания урожая, когда родные заняты другими делами, ясеновской труженице приходится самой собирать ежедневно десятки килограммов томатов. Дважды в неделю Паровики реализуют овощи в Любашевке на рынках «Центральный» и «Привокзальный». Чтобы сбыть товар, продают выращенное ниже себестоимости. Например, белокочанную капусту отпускают оптом по 10 гривен за кило.

И огород, и пруд, и вишневый садок

Пенсионер-огородник Николай Осипенко из Ананьевской громады хозяйничает в родном селе Шелехово, где имеет гектарный огород, собственный пруд, а в ухоженном саду радует глаз немаленькая пасека.

Господин Николай торгует плодами своего труда на обоих любашевских базарах. С ранней весны он начинает продавать рассаду с советами, как вырастить хороший урожай. Затем — ранние огурчики, помидоры изысканных сортов для сока и консервирования, полкилограммовый лук, крупный чеснок, другие овощи и дары сада. Сейчас — тугая капуста для квашения.

Бывший колхозный механизатор и комбайнер, взявшись самостоятельно обрабатывать свои земельные участки, за многие годы уже приобрел славу умелого овощевода. С раннего утра до позднего вечера трудится с любящей женой Галиной, бывшей учительницей, на земле, заботясь о благополучии своей немаленькой семьи.

Украшением его усадьбы является пруд с искусственным островом и декоративными водяными лилиями, где можно полюбоваться природой, угоститься и отдохнуть душой от ежедневных забот в камышовой беседке или посидеть на берегу с удочкой.

Правда, всей семьей Осипенкам пока не удается собраться, ведь их сын и зять защищают Родину от оккупантов.