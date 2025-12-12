Ключевые моменты:

12 декабря ночью дроны Shahed поразили Одессу, повредив энергетическую инфраструктуру.

Свет исчез в частях Одесского и Пересыпского районов.

В части города пропало водоснабжение.

Свет исчез в некоторых районах

Из-за серии взрывов в Одессе возникли перебои с электроэнергией. По данным ДТЭК, свет исчез в отдельных частях Одесского и Пересыпского районов. Энергетики объясняют отключение локальной аварией в сети и уже ремонтируют повреждения для возобновления поставок.

Следует отметить, что Shahed целили в энергетические объекты Одессы. По словам Главы городской военной администрации Сергея Лысака, в части города пропал не только свет, но и водоснабжение. Пока данных о жертвах нет.

Напомним, накануне, в ночь на 4 декабря, Одесса пережила мощный налет беспилотников РФ. Воздушные силы сбили большинство целей, но обломки и волны взрывов повредили гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была повреждена дверь и окна семи многоэтажек и админздания, а также несколько авто. Предварительно травмированы шесть человек, двое из них извлечены из обломков квартир.

