Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского городского совета
Ключевые моменты:
- В Одессу доставили 98 тысяч луковиц тюльпанов от Посольства Украины в Нидерландах.
- Специалисты «Горзелентреста» начнут высадку цветов на этой неделе, чтобы они расцвели следующей весной.
Детали
В Одессу доставлено 98 тысяч луковиц тюльпанов разных цветов. Этот щедрый подарок город получил от Посольства Украины в Нидерландах. Тюльпаны, являющиеся символом этой страны, станут настоящим украшением одесских улиц и парков.
В течение этой недели специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» начнут масштабные работы по высадке цветов. Луковицы будут тщательно распределены по клумбам и зеленым зонам города, чтобы уже следующей весной Одесса засияла яркими красками.
