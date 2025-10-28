Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского городского совета

Ключевые моменты:

В Одессу доставили 98 тысяч луковиц тюльпанов от Посольства Украины в Нидерландах.

Специалисты «Горзелентреста» начнут высадку цветов на этой неделе, чтобы они расцвели следующей весной.

Детали

В Одессу доставлено 98 тысяч луковиц тюльпанов разных цветов. Этот щедрый подарок город получил от Посольства Украины в Нидерландах. Тюльпаны, являющиеся символом этой страны, станут настоящим украшением одесских улиц и парков.

В течение этой недели специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» начнут масштабные работы по высадке цветов. Луковицы будут тщательно распределены по клумбам и зеленым зонам города, чтобы уже следующей весной Одесса засияла яркими красками.

