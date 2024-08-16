Таланты сельского интеллигента: как обычный учитель из Любашевщины стал пасечником

Пасека — подарок от отца

Собственная пасека из шести пчелосемей — подарок отца — появилась в усадьбе молодого учителя математики и физики Сергея Васильевича в 1983 году, когда он с женой, учительницей начальных классов Ларисой Леонидовной, и малолетним сыном Николаем вернулся работать в родную Новоселовскую школу.

С тех пор супруги педагоги лелеют не только сельских и собственных детей и внуков, но и трудолюбивых насекомых, ежегодно увеличивая собственную пасеку на несколько ульев.

— В семье моего деда Анисима воспитывалось семеро детей. Пятеро сыновей были мастеровитыми столярами, вместе с другой живностью держали и собственные пасеки. По линии матери Галины Григорьевны также пчеловодов хватало, — рассказывает Сергей Мироненко, — Так повелось в роду: с детства приучали детей не чураться сельской работы, в частности и на пасеке.

Пасека сельского педагога раскинулась среди ухоженных заботливым хозяином фруктовых деревьев. Сад у Мироненко также славный: яблони, сливы, вишни, груши, орехи. Дарами пасеки и сада любят лакомиться четверо внуков, которые частенько наведываются к дедушке с бабушкой в гости.

Возле домиков трудолюбивых пчелок можно найти еще и старинные жернова. Когда-то — залог благополучия каждой крестьянской семьи, сейчас эти каменные артефакты стали оберегом пасеки и подворья и свидетельством тяжелой жизни украинского крестьянства.

Краевед, художник и музыкант

Краеведение — еще одно увлечение педагога и пасечника. В детстве, пася стадо коров, маленький Сережа в полотняной сумке приносил домой глиняные черепки и разные железки, вымытые дождями в канавах и на местах уже исчезнувших с карты хуторов и поселений.

Потом к его коллекции добавились другие вещи повседневного обихода украинских крестьян. Что-то интересное приносили ученики. Со временем с легкой руки педагога в школе появился прекрасный историко-этнографический музей, где каждый любознательный школьник может узнать о жизни своего родного села и славных земляков.

А вот классы, кабинеты и школьные коридоры украшены изысканными пейзажами и натюрмортами авторства художника-самоучки Сергея Мироненко. На полотнах он увековечил изменчивую красоту родной природы, золотистых пчелок на расцветших подсолнухах, сценки из сельской жизни, родных и земляков. Лучше всего Сергею Мироненко творилось на рассвете, в душистом саду, когда утренние лучи солнца ведут пчел за нектарным взятком на расцветшие подсолнечные, гречишные, рапсовые поля, акациевые лесопосадки и степное разнотравье. Лететь им недалеко, как раз за окраину села.

Многогранный на таланты сельский интеллигент также виртуозно играет на гармошке и синтезаторе.

Самая горячая пора для пасечника

Делясь секретами ремесла, Сергей Мироненко рассказал, что самая горячая пора для пасечника — медовый сезон, который длится с весны до осени. В лучшие годы он собирал тонну и больше меда со своей пасеки. А вот с началом сентября начинает готовить пасеку к зимовке. Для подкормки пчелосемей оставляет только мед. Сахар не использует вообще. Ведь благодаря естественному питанию пчелы выходят из зимовки сильными и здоровыми.

С началом войны его семья неоднократно передавала защитникам свежий мед и вощину для изготовления окопных свечей.

Прадедовское ремесло, как принято у Мироненко, пасечник мечтает передать потомкам, чтобы любили и лелеяли неутомимых пчелок, которых еще называют насекомыми Божьими.

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