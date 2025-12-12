Ключевые моменты:

Одесский горсовет принял временный порядок определения границ дворов многоквартирных домов.

Определенные границы будут внесены в интерактивную карту.

Введенные нормы носят рекомендательный характер.

Можно ли отказаться от нововведений

На сессии 19 ноября Одесский городской совет одобрил Временный порядок предварительного определения и согласования границ многоквартирных домов для их содержания в чистоте. Таким образом, власть стремится поддержать санитарный порядок во дворах и прилегающих участках, пока Кабинет Министров Украины не введет единый национальный порядок оформления таких территорий в собственность или постоянное пользование.

Информация об этих границах будет добавлена ​​к интерактивной карте. Соответственно, данные станут обязательными для всех городских служб — чтобы не позволять ставить киоски, платные парковки или другие сооружения на территориях, которые предназначены именно для удобства жильцов домов.

Александр Филатов во время сессии Одесского горсовета прокомментировал стоимость уборки:

«Мы провели расчеты: по тем счетам, которые коммунальные предприятия жилищно-коммунального сервиса выставляют по СДПТ, средняя стоимость содержания составляет около восьми гривен за квадратный метр — это уже включено в действующие тарифы. Отдельно мы просчитали, что сама стоимость уборки в пределах СДПТ составляет до одной гривны за квадратный метр».

По словам консультанта в сфере ЖКХ Александра Новицкого, не нужно бояться этого процесса, ведь новации не представляют угрозы для существования ОСМД. Он добавил, что речь идет о границах придомовых территорий, которые должны быть убраны.

«В городе не должно оставаться «серых пятен», вся территория должна быть подчинена тому, кто ее будет убирать. Не должно быть пустых зон», — резюмировал Новицкий.

Он подчеркнул, что люди не доверяют власти, однако закон защищает совладельцев ОСМД. Кроме этого, вводимые правила являются рекомендованными. То есть, от рекомендаций можно отказаться.

