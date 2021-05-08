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Одесский Морвокзал: «полуостров» с памятниками, пушкой и музеем давних якорей (фото)

Одесский Морвокзал: «полуостров» с памятниками, пушкой и музеем давних якорей (фото)

Здесь суша соединяется с морем, здесь целый мир одесских достопримечательностей, и отсюда открывается особый вид на город – вроде как с палубы корабля. Отличное место для прогулок, особенно сейчас, когда и не жарко, и не дует зимний ветер. Это и в самом деле особое место – наш одесский Морвокзал.

Такой молодой Морвокзал

Его официальное название звучит длинно и даже торжественно – Морской вокзал Одесского морского торгового порта. Тот, каким мы его видим, «родился» не так уж и давно – в 1968 году (архитекторы В. Головин и В. Кремляков).

Время от времени он видоизменяется, началось это еще в 90-х годах прошлого столетия. Ну а самое большое его «внешнее преображение» за последние десятилетия произошло в самом начале века, когда здесь появилась гостиница «Одесса» со странной судьбой. Высотка видоизменила общий вид, была принята одесситами очень неоднозначно, сразу получила несколько не самых приятных «кличек». Она много лет пустует, и время от времени решается ее будущая судьба.

Одесский Морвокзал, гостиница

Гостиница «Одесса» со странной судьбой

Памятники, пушка, якоря

«Полуостров» Морвокзала – это еще и прогулочная зона. В путеводителях по городу его называют «сердцем Одессы из металла и стекла». Сюда приходят и на море посмотреть, и судами-катерами полюбоваться, и всеми открывающимися видами – на город, на порт, на морские дали.

Он – как большая набережная с множеством своих изюминок. У здания Морвокзала вас встречает знаменитое «Золотое дитя» Эрнста Неизвестного (дарит удачу всем отправляющимся в море).

Одесский Морвокзал, Золотое дитя

Справа от главного здания Морвокзала, имитирующего пассажирский лайнер, – еще один памятник: с ребенком на руках стоит жена моряка. Она всматривается в море: не возвращается ли из долгого рейса муж-моряк? Этот памятник скульптора А. Токарева возник здесь в 2002 году, табличка рядом с ним – отрывок из стихотворения Ивана Рядченко, посвященный женам моряков, которые привычно живут ожиданием. У памятника есть примета: надо к нему подойти и попросить помощи, если возникла сложная ситуация…

Одесский Морвокзал, Жена моряка

Одесский Морвокзал, стихотворение

Той, что в нелегкий час печали…

На Морвокзале есть свой выставочный комплекс, а еще – настоящий музей под открытым небом, где собраны якоря, очень давние и более современные. Даже если погода совсем не прогулочная, и людей сюда пришло совсем мало, они обязательно станут изучать якоря, не устающие привлекать посетителей. Все обходится без гида: достаточно поясняющих табличек. Экспозиция собрала якоря, обнаруженные в Черном море в самые разные времена.

Одесский Морвокзал, якоря4

Здесь же – старинная пушка, которая была обнаружена при реконструкции складских помещений порта в 2007 году, и мини-мемориал в память о погибших на «Адмирале Нахимове».

Одесский Морвокзал, мемориальная доска2

В память о погибших на «Адмирале Нахимове»

Рядом – две мемориальные доски: погибшему генералу И. Швыгину, освобождавшему одесский порт в 1944 году, и в память о моряках-китобоях, похороненных в водах Атлантики.

Одесский Морвокзал, мемориальная доска

Покровитель мореплавателей

Спускаемся ниже: всегда чисто и ухожено, ну разве что плитку в некоторых местах пора менять. Провожаем взглядом очередной прогулочный катер.

А на причале перед нами – не так давно появившийся храм Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей. Кстати, церковь строилась еще и как дань памяти. На сегодняшней улице Приморской, на месте нынешнего входного павильона Морвокзала, возвышалась церковь Святого Николая Чудотворца. Была, как и многие другие, разрушена большевиками.

Одесский Морвокзал, храм2

Рядом с церковью установлен судовой колокол. Кстати, запоминаем примету, начертанную рядом с ним: «Судовой колокол берегли, как зеницу ока. Считалось, что его звон отпугивает «злые силы».

Одесский Морвокзал, колокол2

Впрочем, о «злых силах» на этом «полуострове» мысли как-то не приходят: здесь особый воздух, особая аура и всегда создается некое романтично-мечтательное настроение…

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Одесский Морвокзал, катер
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Вид на Потемкинскую лестницу с Морвокзала
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Одесский Морвокзал, якоря2
Одесский Морвокзал, якорь
Одесский Морвокзал, якоря3
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Одесский Морвокзал, прогулка2
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Также смотрите наш фоторепортаж: Весна на одесском Морвокзале: маяк, «Морячка», катера.

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