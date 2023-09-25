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Одесский театр “Маски” к 20-летию выпустил почтовую марку и получил награду

Одесский театр “Маски” к 20-летию выпустил почтовую марку и получил награду

Актеры Одесского театра “Маски” в связи с празднованием 20-летнего юбилея театра выпустили свою почтовую марку. Также коллектив театра получил государственную награду за волонтерскую деятельность.

Об этом сообщает режиссер и директор театра “Маски” Борис Барский на своей facebook-странице.

Борис Барский показал фото, на котором он продемонстрировал врученную ему “Памятную медаль за волонтерскую деятельность”.

Борис Барский

Борис Барский с наградой.

Актер написал, что эту медаль получил весь театр “Маски”. Его до слез растрогала награда и он в очередной раз убедился, что то, что делают актеры театра — важно, нужно и необходимо.

Необходимо не только нам, необходимо всем тем людям, которых мы умеем сделать счастливыми! А счастливого человека обидеть невозможно… Его можно только рассмешить!!! —

убежден директор театра “Маски”.

Также Борис Барский сообщил, что актерам театра удалось воплотить в жизнь идею с собственной почтовой маркой. И осуществить это, по его словам, было легко — Укрпочта предоставляет такую услугу.

По его словам, теперь сделав фотосессию можно получить собственную марку.

Почтовая марка является официальным платёжным средством при отправке почтовых отправлений по Украине!!! Стоимость номинала такой марки определена Укрпочтой в 12 грн, —

поделился Борис Барский.

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